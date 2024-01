Gåten Darwin: Spiller han bra eller dårlig?

I fotball er dommen over spisser enkel:

Scorer du mål, er du god.

Scorer du ikke mål, er du dårlig.

Darwin Núñez snur regelen på hodet.

Gladiatoren fra Uruguay – som kostet Liverpool én milliard kroner i 2022 – er kaotisk, fortvilende og forvirrende. Rent fysisk er 24-åringen en blanding av Hulken og Sonic the Hedgehog. Foran mål skyter han som en brisen fan fra The Kop.

I 18 måneder har debatten rast: Er han en storspiller eller en flopp?

Vi burde ha svaret nå. Men Núñez forblir en gåte.

HØRER IKKE: Darwin Núñez. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Null mål, fem gule kort

Første nyttårsdag så vi Núñez i et nøtteskall.

Han var overalt da Liverpool slo Newcastle 4–2 på Anfield. Han serverte et mål til Mohamed Salah, han rev forsvaret i stykker, og han kunne lett notert seg for et hat trick. Men Núñez scoret null mål.

Da Liverpool slo Arsenal 2–0 i FA-cupen nå på søndag, kom han igjen til flere gode sjanser – som ikke gikk inn.

På nettet skriver fans at han spiller bra, og at han spiller dårlig.

SEIRET: Darwin Núñez var i aksjon da Liverpool tok seg videre i FA-cupen på bekostning av Arsenal. Her i duell med Ben White. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Hvem har rett? Liverpool-legenden Jamie Carragher mener at Núñez skaper så mye trøbbel for motstanderne, at han bør spille uansett hvor ofte han bommer. Lagets trener, Jürgen Klopp, støtter så klart sin spiss.

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt, sier Klopp.

Men flere fans er kritiske. Núñez bommer og bommer. Før inneværende sesong startet, hadde han fått så mye kritikk at han ikke lenger sjekket sosiale medier. En spørreundersøkelse blant Liverpool-fansen på nettsiden The Athletic viste at 69 % trodde han kom til å bli en suksess, mens 31 % var i tvil eller sa nei.

Så scoret han et par ganger og var på rett spor. Men nå står Núñez med ett mål på de siste 15 kampene. Over samme periode har han fått fem gule kort.

– Om Liverpool skal vinne ligaen, må han begynne å levere, sa den tidligere spissen Tony Cascarino i desember.

– Han er blottet for selvtillit, sa Liverpools tidligere storscorer John Aldridge.

Om Núñez virkelig er verdensklasse, så burde det vel ha løsnet nå?

Haaland knuser Núñez

Én ting er at spisser kan ha et par dårlige uker.

Núñez har sløst sjanser i 18 måneder.

I 2022–23 hadde han scoret 12 ligamål om han bare hadde avsluttet med «normal» presisjon, ifølge statistikksiden FBref. Han scoret ni.

Denne sesongen burde han ha scoret åtte ligamål. Han har scoret fem.

Núñez har truffet stolpen og tverrliggeren fem ganger siden i sommer, og det er bare i Premier League. Rent teknisk avslutter han bra, for noen av målene han har scoret, har vært strålende. Men det skjer ofte noe mellom ørene som sender ballen over, til side eller rett på keeper.

Det hjelper ikke at han er blitt sammenlignet med Erling Braut Haaland.

Núñez kom til Liverpool samme sommer som Haaland dro til Manchester City. De er begge unge og dyre spisser med enorm fysikk.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland har etablert seg som en av verdens aller beste spisser - og spillere - i Manchester City. Foto: Rui Vieira / AP

Men der hvor Haaland har vist seg som en iskald avslutter, har Núñez vært et temperamentsfullt kaos. I debuten fikk han rødt kort for å skalle til en motspiller, og innen mai i fjor lurte Arsenal-legenden Liam Brady på om Haaland hadde ødelagt for Núñez.

– Han virker ribbet for selvtillit. Jeg vet ikke om Haalands sesong har lagt mer press på ham, sa Brady.

Flere spisser har mistet selvtilliten i Premier League – Álvaro Morata, Roberto Soldado, Timo Werner – og dratt igjen uten å finne den.

Kanskje blir Núñez den neste.

Den nye Luis Suárez

MEN: Det er grunn til å tro at Núñez løser sine problemer.

Han banket inn mål da han spilte for Benfica, den portugisiske storklubben som solgte ham til Liverpool. I 2021–22 startet han 24 ligakamper og scoret 26 mål. Det er ingen tvil: Núñez kan avslutte.

Mens han spilte mot Newcastle 1. januar, skrev analytikeren Omar Chaudhuri på Twitter/X at Núñez ligner på en annen uruguayansk spiss i Liverpool: Luis Suárez.

SPISSHELT: Luis Suárez var populær blant Liverpool-fansen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Chaudhuri, som jobber for konsulentselskapet Twenty First Group, har lagt merke til at Núñez sine tall har mye til felles med de til Suárez. Suárez kom til Liverpool i samme alder som Núñez, fra nederlandske Ajax, og slet de første 18 månedene.

Deretter ble Suárez en av de beste spissene Premier League har sett.

Gal professor

Núñez har en annen fordel: Han får råd av en trollmann fra Argentina.

Marcelo Bielsa ble sjef for Uruguays landslag i mai i fjor. Bielsa har gjort gull av langt gråere spillere enn Núñez.

Bielsa er kulttreneren som kalles El Loco – «Den Gale» – og som visstnok tok 2000 VHS-kassetter med seg til Japan da han ledet Argentina i VM i 2002. Han er blitt en slags legendarisk professor i fotballens verden, kjent for å løfte sine spillere til nye høyder med steinhardt arbeid og taktiske analyser.

PROFESSOREN: Marcelo Bielsa. Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Under Bielsas ledelse har Núñez scoret fem mål på fire landskamper siden starten av oktober. Med ham på topp har Uruguay slått Brasil for første gang på 22 år og Argentina - i Argentina - for første gang siden 1937.

Så Núñez er i utvikling.

Men selv om han fortsetter å bomme, spiller han bedre enn man skulle tro.

Salahs beste venn

Dommen over spisser bør ikke være så enkel likevel. De gjør mer enn å score mål.

Og Núñez gjør veldig mye mer.

Med sine 187 centimeter gir han Liverpool et oppspillspunkt. Han drar stopperne med seg og skaper rom for andre, noe Klopp hyllet etter seieren mot Newcastle. Núñez er for rask til at motstanderen kan stå høyt, og for god i boksen til at de kan ligge dypt.

Han har også lagt opp til fem ligamål for Mohamed Salah, som ser ut til å ha funnet seg en ny bestevenn. Han jobber bedre defensivt enn før, sier Klopp, en viktig grunn til at han startet så mange kamper i høst.

DUO: Mohamed Salah og Darwin Núñez. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Sjansesløsingen? Den er grov.

Men det er en egenskap å komme seg til sjanser. Der hvor Núñez sløser syv store, hadde en «normal» spiss kommet seg til tre.

Leverer

Derfor kan Núñez virke dårligere enn han er.

De fleste uker handler diskusjonen om hvor mange mål han har scoret sammenlignet med hvor mange han burde scoret. Tallene viser at han er produktiv. Han har startet 12 ligakamper denne sesongen og vært involvert i 11 mål.

Tar man bort straffer, har Núñez vært involvert i ligamål oftere enn noen annen Liverpool-spiller denne sesongen. Inkludert Salah.

Dette alene er nok til at han burde spille fast.

Derfor aksepterer Klopp at noen sjanser går i vasken.

GODT FORHOLD: Jürgen Klopp og Darwin Núñez. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Nå er Salah borte for å spille for Egypt i Afrikamesterskapet, som betyr at Liverpool trenger Núñez mer enn noen gang.

Men Núñez spiller allerede bra.

Hvorfor ser det ikke alltid slik ut?

Fordi han kan spille mye bedre.