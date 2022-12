«Er det noe du savner?», spurte mannen ved siden av meg.

Det var i Nyon i Sveits i starten av november, og jeg sto og betraktet en steinvegg i underetasjen av en stor, elegant bygning helt nede ved bredden av den Genève-sjøen, med utsikt over til Mont Blanc på skyfrie dager. Dette var en slik.

Den minimalistiske glassbygningen er hovedkvarteret til det europeiske fotballforbundet, Uefa.

På steinveggen hang en rekke portretter, 20 i tallet. 19 av dem var av menn.

Jeg kikket igjen bort på mannen i dress ved siden av meg.

Det var presidenten i Uefa, Aleksander Ceferin.

UEFA-PRESIDENT: Ceferin har vært president i Uefa siden 2016. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

«Det burde kanskje vært mulig å få plass til flere kvinner», repliserte jeg.

«Jeg skal love deg vi prøver, men det ikke er så lett å finne de rette».

Ceferin så ned på navneskiltet mitt, med norsk flagg og smilte.

«Du kjenner kanskje noen?»

Portrettrekken var av Uefas såkalte eksekutivkomité. Den innerste kjerne i europeisk fotball. Blant disse en svenske, en danske, en qatarer – og en enslig kvinne, Florence Hardouin, en tidligere fekter fra Frankrike. Hun er i tillegg kvotert inn. Statuttene for komiteen sier at minst ett medlem skal være kvinnelig.

Den Ceferin siktet til, som kanskje kunne bli nummer to, er selvsagt Lise Klaveness.

Et frustrerende forsøk

Siden dette har Lise Klaveness tilbrakt starten av VM, for å ha møter med andre fotballtopper, i håp om å få satt ytterligere fokus på menneskerettighetsspørsmålene i landet som arrangerer VM.

Ansiktsuttrykket hennes da hun returnerte tydet ikke akkurat på at hun følte hun hadde lykkes.

Klaveness fikk aldri det ønskede møtet med Gianni Infantino.

Og hun rakk sannsynligvis å føle enda mer på den maktesløshet vesteuropeisk har fått eksponert for en hel verden siden VM startet, før hun kom hjem og bare ble presidenten for et fotballforbund som ikke er kvalifisert til VM igjen. Torsdag snakket hun i stedet om mulige endringer i sluttspillordningen for Toppserien under et pressetreff på Ullevaal stadion.

For aldri har det vært tydeligere enn nå hvem som bestemmer i fotballens store verden.

Infantinos utmerkede instinkter

Fifa-president Gianni Infantino startet VM med en tale som der og da fremsto som lettere absurd.

TORDENTALE: Infantino holdt en nesten times lang monolog i starten av VM. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Der mange i stedet trodde han ville dempe konfliktnivå og mane til fotballfest og fordragelighet, gikk han i stedet til frontalangrep på Vest-Europa.

Der mange trodde dette ville kunne utløse en motreaksjon, i form av en slags revolusjon mot et fordervet og autokratisk Fifa-styre, har det motsatte på mange måter skjedd.

Der mange trodde Europa skulle vise verden hvor viktig kampen for de universelle menneskerettigheter er for fotballen, har deres uttalelser i stedet blitt beskyldt for å være rasistiske og imperialistiske.

Verden har snudd seg mot Europa i sinne – og bare Infantino så det komme.

De tilsynelatende tyskerne

Og hvis kampen om VM-trofeet i moral sto om noen regnbuefargede kapteinsbind, tapte de sju europeiske landene det var snakk om lenge før det kom til ekstraomganger.

Fordi Fifa kom med vage trusler om sanksjoner som i ytterste fall kunne bety gult kort. Gult kort. Det var alt som skulle til for å ende kampen.

Den eneste formen for protest av denne typen man har sett under VM, er et tysk lagbilde med hendene foran munnen, som et symbol på manglende ytringsfrihet.

Tyskland truet også tilsynelatende med å ta Fifa til idrettens øverste domstol, CAS, for å få overprøvd kapteinsbind-forbudet. Noe de aldri gjorde.

I stedet offentliggjorde en smilende tysk forbundskansler Olof Schultz inngåelsen av en 15-årig avtale med Qatar om levering av flytende naturgass.

Siden sa ingen tyskere noe mer om menneskerettigheter.

Men Gianni Infantino kunne fortelle verden at dette hadde vært «det beste gruppespillet noensinne» i et VM.

Når finalen kommer på søndag, ville Infantino allerede ha fortalt verden at dette har vært tidenes beste VM.

MARKERTE: Slik poserte de tyske landslagsspillerne før VM-kampen mot Japan. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Infantino til 2031

Gianni Infantinos posisjon i Fifa har aldri vært sterkere. Under neste Fifa-kongress, den i Rwanda i mars, blir han gjenvalgt uten motkandidat.

MDGs nyvalgte leder Arild Hermstad mente her hjemme at Lise Klaveness selv burde stilt.

Hadde det skjedd, ville det vært en seier om hun hadde fått støtte fra et tosifret antall medlemsland. Av 211.

De nordiske landene har faktisk prøvd å finne en motkandidat, men ikke lykkes. Ikke overraskende.

Den eneste med reell mulighet til å få en viss støtte, hadde vært nevnte Uefa-president, Aleksander Ceferin, som flere ganger har kritisert Infantino.

Men tiden for å utfordre ham er ikke nå, og det vet Ceferin godt.

Om nye fire år blir Infantino gjenvalgt på ny.

Først i 2031 vil en ny president ta over.

Etter at Infantino har hatt 15 år på seg til å sikre sitt ettermæle, også i form av arvtageren.

Mesterliga under press

For Ceferin vil det viktigste nå være å styrke posisjonen til Uefa på klubbnivå.

For deres kronjuvel, Mesterligaen, er under konstant press – fra de som ønsker å lage en superliga, slik vi så i fjor, men også fra Fifa, som leker med planer om å utvide sitt klubb-VM ganske betydelig – og gjennom dette kunne bli en mye større konkurrent for Mesterligaen.

SINNE: Planene om en superliga ble ikke tatt godt imot av fansen, da det ble lansert i fjor. Foto: Geoff Caddick / AFP

De første planene for et utvidet klubb-VM hadde Kina som tenkt arrangør. Nå er Saudi-Arabia et mye mer sannsynlig vertskap. Og på sikt er det ingen grunn til at det ikke vil bli forsøkt å gjøre dette til en løpende turnering for de største klubblagene i verden.

Fortsatt er all den viktigste, beste og mest lukrative fotballen utenom VM europeisk. De beste spillerne i de beste klubbene i de beste ligaene. Men klubbnavnene er ikke lenger symboler for ekte kjærlighet, de er rene merkevarer.

Symptomatisk nok er to av de største klubbene i verden nå lagt mer eller mindre offisielt ut for salg, Liverpool og Manchester United.

De potensielle kjøperne kommer fra Midtøsten, India og USA. Ingen fra Europa nevnes.

Europa – fotballens utdaterte adelskap

Europa representerer på mange måter de gamle, nedarvede pengene, den utdaterte adelen.

Hvor det ikke lenger er sånn at det er baroner, grever og hertuger som styrer verden, men i stedet blir flere og flere av de ærverdige slottene deres kjøpt opp av friskere kapital fra andre verdensdeler.

Og får eiere som liker litt for godt å vise frem sin nærmest grenseløse rikdom – og ikke minst vennene som følger med denne.

Av typen Gianni Infantino.

NÆRE: Infantino satt med kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman under åpningsseremonien i VM. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Han som allerede en stund nå har bodd i Qatar. Og bruker enhver anledning til å skryte hemningsløst av sine venner i nabolandet Saudi-Arabia.

Alle som fortsatt tror det er usannsynlig at VM kan ende der i 2030, altså om bare åtte år, må tenke seg om igjen.

Og i så fall er den største fotballfesten av alle borte fra vesteuropeiske hender til minst 2034. Det bidrar nødvendigvis heller ikke til å styrke Europas posisjon.

Veien opp på veggen

Dette er de utfordringer Lise Klaveness nå skal være med og ta tak i. Momentumet hun hadde med fra sin tale under Fifa-kongressen i Qatar tidligere i år, er på vei til å forsvinne.

Når VM nå snart er over og Qatar igjen overlates til seg selv, må hun og Europa tenke nytt.

For vår fotballpresident bør det første målet på veien være å bli kvinne nummer to i Uefas eksekutivkomité.

Hvis noe sånt skal skje, må sannsynligvis enten svenske Karl-Erik Nilsson eller danske Jesper Møller ut. Sistnevnte hadde et øyeblikk av klarhet da han overraskende gikk ut mot Fifa på en pressekonferanse i Qatar, men har ellers blitt kritisert lenge, særlig i sitt eget hjemland, for å være for servil, for utydelig og for unnfallende.

Lise Klaveness ville bety fornyelse og ny dynamikk innad i Uefa.

Og at hun kan ta plass på veggen i Nyon – som en kvinne som ikke er kvotert inn, hvilket tilfeldigvis er enda en av disse tingene vi her i Europa mener verden hadde hatt godt av å lære av.