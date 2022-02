– Det er et spesielt øyeblikk, at Marius klarer å ta den gullmedaljen som man har ventet på lenge. Og måten han tar det på også. Det var et veldig fint førstehopp. Men det siste hoppet, hvor han bare banker bakken ned og slår den som har vært best i det siste på den måten, det synes jeg er helt fantastisk, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Marius Lindvik (23) hoppet 140,5 meter og lå på andreplass etter første omgang, bare 2,2 poeng bak japanske Ryoyu Kobayashi.

I andre omgang fulgte Lindvik opp med 140 meter. Kobayashi svarte med 138 meter.

Dermed det holdt til norsk gull.

GULLSVEV: Slik så det ut da Toralf Engan ble olympisk mester i stor bakke i Innsbruck i 1964. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix

– Helt sjukt

Dette er Norges første OL-gull i hopp stor bakke siden Toralf Engan vant i Innsbruck i 1964.

– Nå er jeg så full av adrenalin og lykkelig at jeg klarer nesten ikke prate engang, sier Lindvik til Discovery.

Til NRK sier han:

– Det er helt sinnssykt. Det er helt sinnssykt. Jeg har jobbet for dette siden jeg startet med skihopping. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt sjukt at jeg står her og har vunnet gull.

Slik var Lindviks førstehopp:

Knallhopp av Lindvik i første omgang Du trenger javascript for å se video.

– Et av OL-historiens beste hopp

Kobayashi tok sølv og tyske Karl Geiger bronse i et renn der Halvor Egner Granerud ble nest beste nordmann på åttendeplass.

Men alt handlet om gullgutten Lindvik.

GULLKLEM: Halvor Egner Granerud sto først i rekken av gratulanter. Foto: Andrew Medichini / AP

– Han imponerer, han imponerer, han er en mann for de store anledningene, og det viser han igjen i dag, sier Granerud til NRK om lagkameraten.

– Han hopper en helt sjuk konkurranse, og det er sjelden du ser to stykk som hopper så fra resten av feltet som han og Ryoyo gjør i dag. Det er sjelden du har en konkurranse med så like forhold, og det er en perfekt dag å bli olympisk mester på. Ingen kan si noe i forhold til flaks og uflaks. Den beste hopperen vant i dag, og det jævlig rått at han er norsk, utdyper Granerud.

– Hva kreves mentalt for å få det til?

– Nå var Lindvik heldig ved at han hadde alt å vinne. Han er ikke her for å vinne sølv eller bronse, så da var det bare å gi gass. Det var det siste jeg sa til han før jeg ropte inn i øret hans på sletta, at nå var det bare å gi gass, og det gjorde han og han leverer helt sikkert et av OL-historiens beste skihopp.

Lengst i dårligst forhold

Slik beskriver trener Stöckl den olympiske mesterens unike egenskaper.

– Han er laget av hel ved. Han er en som tar ut det han er god for uansett situasjon. Han hopper på det nivået han er på, om det er klubbmesterskap eller OL har ingenting å si for ham. Han er veldig, veldig stabil og veldig, veldig fokusert, sier østerrikeren, og fortsetter:

– Han klarer å konsentrere seg om det han skal gjennomføre av arbeidsoppgaver. Han stoler på trenerteam og støtteapparat med tanke på teknikk og utstyr og er lojal til de føringene han får og gjennomfører på en helt utmerket måte, og da er det veldig, veldig fortjent at han tar gullmedaljen i dag.

– Det er bare fantastisk. Det har vært snakket om, det har vært forventet, vi har forventet det neste, at vi skulle få gullet, så leverer han på øverste hylle når det gjelder. Nivået har kanskje aldri vært høyere, og han slår en mann som hopper som en rolex, sier Anders Jacobsen.

Jacobsen påpeker at Lindvik i sitt andre hopp var lengst av samtlige til tross for at han hadde dårligst forhold av samtlige.

Lederbråk, covid og diskvalifikasjoner

Gullet kommer etter et OL som har vært vanskelig for norsk hoppsport. Det startet med at Johann André Forfang og Daniel Andre Tande ble smittet av korona.

I lagkonkurransen for blandede lag, opplevde Norge at begge kvinnene på laget ble disket for å ha hoppet med for stor dress.

For ikke å snakke om oppstyret rundt sportssjef Clas Brede Bråthen gjennom høsten.

Kanskje ikke så rart at Bråthen er blank i blikket etter den enorme oppreisningen.

– Jeg var tom for ord her for noen dager siden da hoppsporten opplevde sin mørkeste dag, men i dag har vi sett hoppsporten fra sin aller flotteste side. Og det ble norsk seier, da. Å få oppleve det sammen med disse hopperne her og dette miljøet. Det er vanskelig for meg å snakke om det rett og slett, sier en tydelig preget sportssjef til NRK.

– Det var mye turbulens før OL, hvor godt er det å sette kronen på verket?

– Huff, jeg klarer ikke å prate om hvor godt det er. Det blir bare kleint og stusslig å høre på.

Ikke til finaleomgangen

Daniel André Tande og Robert Johansson ble nummer 31 og 32 i det olympiske storbakkerennet. Det betyr at de ikke kvalifiserte seg for finaleomgangen.

I LØSE LUFTA: Robert Johansson fikk det ikke til. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Det er det eneste jeg prøver å unngå er det som skjer. Jeg blir sen. Jeg starter altfor sent og får ikke lagt igjen nok kraft på hoppkanten til at jeg bikker oppå skiene. Da blir jeg stående bak å presse på lufta, sier Tande om sitt hopp på 128 meter.

Slik forklarer Johansson, som tok bronse i Pyeongchang for fire år siden, nedturen:

– Jeg har ikke klart å få ut energien som jeg kjenner at jeg har innabords i svevet her. Den forsvinner ut i løse lufta, egentlig. Det er frustrerende å kjenne på, for jeg kjenner at jeg har veldig mange meter inne.