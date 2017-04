KICK OFF PÅ ULLEVAAL: Toppserie-lagene var representert med én spiller hver i et kick off på Ullevaal Stadion tirsdag. Bak fra V. Michele Betos, Ingrid Stenevik, Ingvild Isaksen, Maria Thorirsdottir, Kristine Nøstmo og Stine Hovland. Foran fra venstre: Lise Marie Utland , Nora Eide Lie, Ingrid Moe Wold, Tine Erichsen Engan,Megan Kufeld og Elise Thorsnes.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix