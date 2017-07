Manchester United-duoen Ander Herrera og Victor Lindelöf ga ros til Vålerenga etter at United vant 3–0 i treningskampen på Ullevaal søndag.

– Vålerenga er et godt lag med mye bevegelse. Det ser ut til å være et ungt lag med mange kjappe bein. De har en fin framtid, og jeg håper de får en god høstsesong. Lykke til, Vålerenga, sa Ander Herrera i pressesonen etter kampen.

Midtbanemannen fikk også spørsmål om kommende Premier League-sesong.

United ble kun nummer seks i serien forrige sesong, men vant Europaligaen, ligacupen og Community Shield.

Marouane Fellaini jubler sammen med Paul Pogba (t.v.) etter å ha scoret Uniteds første mål. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi er nødt til å forbedre oss i serien, men vi er det eneste laget som vant tre trofeer forrige sesong, sier Herrera.

Vant enkelt på Ullevaal

Manchester United-stjernene gjorde ikke mer de absolutt måtte i søndagens treningskamp, men Paul Pogba fikk liv i de rundt 25.000 tilskuerne med flere lekre detaljer.

Det var for øvrig Pogba som fikk klart mest jubel på landslagsarenaen og ble klappet av banen da José Mourinho lot ham hvile i regnværet 17 minutter ut i andre omgang.

Han kom også nærmest scoring innledningsvis da han etter en lekker skuddfinte skrudde ballen i stolpen fra 15 meter.

Det var for øvrig Uniteds 11. bytte i kampen som så ut som akkurat det den var – en treningskamp der det aller viktigste var å unngå skader.

Stupte i angrep

Etter at speakeren hadde sunget bursdagssang til Daniel Fredheim Holm på engelsk over høyttaleranlegget, stupte United rett i angrep der Adam Larsen Kwarasey reddet forsøket fra Henrikh Mkhitaryan.

I en pen og pyntelig omgang ga Marouane Fellaini United ledelsen like før pause da han nikket et innlegg i mål via Jonatan Tollås Nation.

Etter byttefest i pausen brukte innbytter og United-nykommer Romelu Lukaku kun snaue to minutter på å styre inn 2-0-målet med hodet etter en corner.

Tamt Vålerenga

Vålerenga fikk til svært lite offensivt, men burde scoret kort tid senere etter et lekkert angrep der Robert Lundström satte opp Ghayas Zahid, men fra 11 meters hold skjøt han over.

Demetri Mitchell og Thomas Elsebutangen (t.v.) under treningskampen i fotball mellom Vålerenga og Manchester United. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Grorud-spilleren Benjamin Gleditsch fikk prøve seg etter pause, men ble for veik da Scott McTominay brukte kroppen, vant ballen og vippet 3–0 i hjørnet.

Manchester United-spillerne ankom Norge søndag formiddag og dro rett på et hotell i Nydalen før de ankom Ullevaal stadion.

Der var flere tusen mennesker tidlig på plass i håp om å sikre seg et glimt av Paul Pogba og lagkompisene.

Etter kampen reiser United-leiren rett tilbake til England.

– Vi hadde en målsjanse og det var litt for lite. Men vi møtte et veldig godt fotballag uten svake punkter, men nå henter de spillere fra hele verden. Det skal være en rimelig grei klasseforskjell, sier VIF-trener Ronny Deila.