Mourinho lo av Bolts råd til United-manageren

Manchester United-stjernene viste seg frem på Ullevaal da de slo Vålerenga 3-0 i en treningskamp søndag.

Det var under pressekonferansen etter treningskampen med United-manageren at NRKs reporter konfronterte Mourinho med Usain Bolts uttalelser om at laget burde spille med to spisser.

Vil ha to spisser

Uttalelsene kom i et eksklusivt intervju med NRK.

– Mourinho er en god manager. Han tiltrekker seg nye og bedre spillere hele tiden. Det eneste jeg vil be ham om er å spille med to spisser. Jeg er vant til at United spiller slik og er et mer angripende lag. Neste gang jeg ser ham skal jeg fortelle ham det, sier Bolt.

– José Mourinho er mer fokusert på det defensive enn det offensive, men ellers ser Manchester United ut til å være godt i rute, mente friidrettsstjernen.

Latter fra salen

Da Mourinho fikk avspilt uttalelsen under pressekonferansen og ble bedt om en kommentar, trakk han på smilebåndet og kom med følgende sarkastiske kommentar:

– Det er en grunn til at han er verdens raskeste på 100 meter, svarte han til latter fra salen.

I intervjuet med NRK forteller for øvrig Usain Bolt at han fortsatt drømmer om en karriere som fotballspiller etter at han takker for seg som friidrettsutøver etter VM i London.

Under pressekonferansen fortalte også José Mourinho at han tror han kan klare å hente sin tidligere Chelsea-elev Nemanja Matic til Manchester United.

Usain Bolt mener Mourinho burde spilt med to spisser. Foto: Phil Noble / Reuters

– Venter på nyheter

Søndag var britisk sportspresse full av spekulasjoner om hvorvidt den serbiske midtbanemannen drar fra London-klubben for å gjenforenes med Mourinho i United.

– Jeg venter på nyheter. Jeg vet at spilleren ønsker det (en overgang) veldig, veldig mye, og da er sjansen større for at det går. Så jeg tror vi har en sjanse. Men i fotball skjer alt mulig. Jeg vil ikke si mer om det, sa Mourinho.

Ryktene i Fotball-Europa sier også at Marouane Fellaini er på vei bort fra United, og at tyrkiske Galatasaray skal ha lagt inn et bud på belgieren.

Etter VIF-kampen avviste Mourinho overgangen blankt.

– Det er lettere for dem (Galatasaray) å få meg enn Marouane. De har ingen sjanse. Han er for viktig for meg, sa United-sjefen.

