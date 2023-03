Legger press på Solbakken: – Han er ferdig om vi ikke kommer til EM

– Ståle Solbakken er ferdig som Norge-trener om vi ikke kommer til EM.

Det er den brutale spådommen fra NRKs fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg før landslaget gyver løs på nok en kvalik lørdag kveld.

– Satte dette presset på seg selv

Løkberg mener Solbakken har noe å bevise denne kvaliken, og føler seg sikker på at Norge kommer til å få ny landslagssjef hvis EM i 2024 spilles uten norsk deltakelse.

– Det kan være han selv som bestemmer seg for det, og det kan være at NFF blir nødt til å ta grep. Men om vi ikke kommer til EM nå, begynner jeg nesten å gi opp, sier Løkberg.

Han skjønner at EM-kravet han nå kommer med til Solbakken er brutalt.

– For man kan ha flaks eller uflaks med i bildet. Men det er ingen tvil om at målet er å kvalifisere Norge til EM, og alt annet vil være en gedigen nedtur. Og han har satt dette presset på seg selv, mener Løkberg.

Landslagssjef Ståle Solbakken er optimist før kvaliken starter lørdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

99 prosent sikker

Etter at Norge tapte den avgjørende VM – kvalifiseringskampen i Nederland høsten 2021, sa Solbakken nemlig at han var 99 prosent sikker på at Norge ville komme til EM – sluttspillet i 2024.

Han innrømmer overfor NRK at han føler på press før «eksamenskvaliken» begynner.

– Det gjør jeg selvfølgelig. Målet har vært 2024, så ville det vært merkelig om jeg ikke hadde kjent på det. Det er det minste problemet, det viktigste er å prestere på maks. Det blir avgjort på få kamper, så det vil bli små marginer. Vi må bikke marginene i vår retning i viktige perioder av kampene og de viktigste kampene, sier Solbakken til NRK.

Men landslagssjefen har ikke spesielt lyst til at jobbfremtiden hans skal være et tema allerede nå.

– Slitsom diskusjon

På spørsmål fra NRK om han har gjort seg noen tanker om hva han vil gjøre etter at kontrakten hans med NFF går ut etter et eventuelt EM-sluttspill sommeren 2024, svarer han avventende:

– Det blir en slitsom diskusjon, vi har ikke spilt ett sekund av kvaliken ennå. Nå må vi fokusere på det vi skal, og det er å få nok poeng til å komme til EM. Så får vi tar diskusjonen uansett om vi kommer til EM eller ikke, sier han til NRK.

– Hva veier for og imot om du har lyst til å fortsette i jobben?

– Det er så langt dit, så det har skjedd mye i løpet av året. Så det har jeg ikke brukt en kalori på, sier han.

Stefan Strandberg vil at Solbakken skal fortsette. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Strandberg med Ståle-støtte

Stefan Strandberg har vært en av Solbakkens bærebjelker på landslaget. Han mener landslagsåret 2022 var en sterk indikator på at Norge er på rett vei.

– Det er klart at det er et stort mål for oss å komme til EM. Og vi kjenner på presset. Meg mer enn noen kanskje, det her begynner å nærme seg kanskje min siste mulighet, så det er viktig for meg at vi kommer oss dit, sier Strandberg til NRK.

Han er ikke i tvil om hvem han håper skal være landslagssjef for Norge uansett om det blir EM eller ikke.

– Ståle må fortsette, han er en fantastisk god trener. Han er ekstremt på når han er på, og flink til å koble av imellom. Det er viktig for oss også, å få bruke all energi der vi skal og at vi får roe ned og tenke på andre ting mellom slagene. Han er tydelig på hva han vil, og jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at vi ønsker han med videre uansett hva som skjer, sier Strandberg.

Kristoffer Løkberg mener Solbakken må få orden på sakene denne kvaliken. Foto: Nicolai Trondal / NRK

Løkberg: – Halve Europa er med

NRK-ekspert Kristoffer Løkberg påpeker at EM, som har 24 deltakernasjoner, skal være mer enn oppnåelig for et norsk lag som ikke har vært i mesterskap siden 2000.

– Nå er halve Europa med i EM. Vi unngikk det beste nummer to – laget i seedingen, vi fikk Skottland. Da er vi favoritter til å ta andreplassen i gruppa. Du kan si hva du vil om at det blir tøffe kamper på veien, men vi er favoritter til å ta andreplassen, mener Løkberg.

Og legger til:

– Med Haaland og Ødegaard i spissen forventer og tror jeg at denne gruppa skal til EM i Tyskland i 2024.

Lørdag får vi første test, når Spania venter på bortebane i Malaga. Riktignok uten Haaland.