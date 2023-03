Irritert Strandberg om kritikerne: – Jeg kan lære dem fotball

– Folk må ikke miste det helt.

Det er den krystallklare beskjeden fra landslagsstopper Stefan Strandberg før Norge åpner EM-kvaliken med to tøffe bortekamper mot Spania og Georgia 25. og 28. mars.

Norge har en rekke formspillere fremover på banen, anført av verdensstjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, men bakover er det flere eksperter som roper varsku.

Det stopperparet som imponerte under Ståle Solbakkens ledelse i fjor kommer nemlig til kampene med minimal kamptrening.

Stefan Strandberg har ikke spilt en tellende kamp siden midten av november. Det er over fire måneder uten skikkelig kamptrening med nerve og noe på spill.

Leo Østigård er så vidt bedre rustet enn sin makker. Han har bare bokført én cupkamp (17. januar) for Italias beste lag Napoli siden midten av november.

– Kan lære dem fotball

Men Stefan Strandberg avfeier at Ståle Solbakken og Norge har et forvarsproblem før disse landskampene.

– I lange perioder under Ståle har vi vært Europas tetteste forsvar. Det handler om måten Ståles lag spiller på. Folk må huske at vi har levert gode prestasjoner. At det er så mørkt som alle skal ha det til, er jeg absolutt ikke med på, sier Strandberg til NRK.

Og kommer med en selvsikker invitasjon:

– Hvis folk er så negative, så kan de sette seg ned med meg, så kan vi analysere litt. Så kan jeg lære dem fotball, sier Strandberg.

– Hvem vil du sette deg ned med?

– Hvem som helst som slakter forsvarsspillet. De må gjerne snakke med oss som enkeltspillere, det har jeg ikke noe problem med. Jeg er ikke like god som er Erling eller Martin, ikke noe problem. Men å si at det er så bekmørkt, er helt feil. Det viser jo all statistikk. De som sier noe annet har ikke sett oss selv, eller så henger de seg på ett eller annet hylekor. Det er ikke fakta, så enkelt er det bare, mener han.

Hareide er positiv

NRKs fotballekspert Åge Hareide støtter Strandberg i at Solbakkens måte å forsvare seg på kan dekke over mangel på spilletid.

På direkte spørsmål om han er enig i at det ser «skjørt» ut, svarer den tidligere Norge-sjefen:

– Det kan hende det ser slik ut, men jeg tror spillerne er så drillet i hvordan laget skal spille forsvar og soneforsvar i den fireren, at de skal være slagkraftige selv mot en god motstander. Det er veldig mye talent i disse guttene, og det kan hende det at folk er skeptiske gjør at de vil vise hva som bor i dem, sier Hareide.

Spøkte om Strandberg-sixpack

Landslagssjef Ståle Solbakken har selv vært åpen om at forsvarssituasjonen ikke er optimal.

Men på NRKs spørsmål om han er bekymret, svarer han:

– Dette har vi levd med siden vi overtok dette laget, i perioder har det vært labert med spilletid, og tidvis har stopperne våre spilt i andre posisjoner i klubbene. Men vi har også vist at, når vi er på vårt beste, kan vi være veldig gode.

På pressekonferansen da Solbakken tok ut troppen til de kommende landskampene spøkte han med at en kamprusten Strandberg er i så god fysisk form at det nå «er mulig å se rutene på magen hans».

– Da blir han skuffet når han ser meg nå, humrer Strandberg.

Men han bekrefter at han er i det han omtaler som «fin form».

– Det viktigste for meg er å holde kroppen så frisk og rask som jeg kan. Så har jeg vist over mange år på landslaget at jeg har levert sterke kamper gang etter gang. Forhåpentligvis klarer jeg å gjøre det igjen, sier VIF-stopperen.

– Vil være et bra utgangspunkt

Solbakken har tidligere lent seg mest på Østigård og Strandberg som makkere, men mot Spania vil han foreløpig, i hvert fall ikke utad, slå fast hvem som skal starte i Norges midtforsvar.

– Det er åpent, vi må se spillerne på trening, bruke magefølelsen og det trente øyet på å velge riktige stopperkombinasjoner i begge kampene, sier han.

Solbakken er forberedt på at det blir et bikkjeslagsmål om poengene i Norges to første innledende kvalikkamper.

– Vi starter veldig tøft, men hvis vi får med oss noen poeng i disse to oppgjørene ser det desto lysere ut for resten av kvaliken. Stikker vi avgårde med minst tre poeng vil vi ha et veldig bra utgangspunkt, mener landslagssjefen.

– Det er klart at det er den tøffeste mulig starten vi kunne få. Det er ikke noe tvil om det. Men vi skal prøve å få med oss mest mulig fra den samlingen. Det er viktig, slår Strandberg fast.