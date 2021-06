Tidligere Brann-spiller og nå NRK-ekspert Carl-Erik Torp opplevde selv hjertestans under en eliteseriekamp mot Sogndal i 2011.

Lørdag fikk han ikke sett Danmarks kamp mot Finland direkte, men da meldingene tikket inn, spolte han tilbake.

– Da kjenner jeg igjen blikket før han faller. Jeg kjenner igjen følelsen han har akkurat der. For meg var det soleklart hva som skjedde. Det var fryktelig ubehagelig, og det tror jeg alle synes, men jeg kjente det veldig nært på, sier Torp.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp. Foto: NRK

Eksperten forklarer at han selv ikke skjønte hva som skjedde den første gangen han fikk hjertestans.

Men han kjenner igjen måten det skjer på.

– En tøff tid i vente

– Jeg løper oppover og kjenner en rar følelse. Første gang det skjer, forstår man det ikke. Nå har det skjedd med meg flere ganger, så jeg kjenner følelsen. Jeg løper videre og prøver å flytte beina, men de gir etter. Da stuper jeg frem slik vi så her. Og det er ekle bilder å se, sier Torp.

Det danske fotballforbundet bekreftet i dag at Eriksen ble rammet av hjertestans, og at han ble gjenopplivet med støt fra en hjertestarter.

Torp er full av beundring for måten lagkamerater, leger og hjelpemannskap reagerte da ulykken inntraff.

Carl-Erik Torp forteller om sin egen hjertestans Du trenger javascript for å se video.

– Uten hjelp hadde vi ikke levd. Så brutalt er det. Med en hjertestans er vi avhengig av hjelp og at de rundt gjør noe. En hjertestarter må sjokke hjertet for å få det i gang igjen. Det er ekstremt avgjørende med hjelp, og her skjer det på et sted der det er det, heldigvis, sier Torp.

Torps hjertestans fikk også stor oppmerksomhet i norske medier. Han bestemte seg for å angripe det faktum at alle visste, og ta eierskap til historien.

Etter karrieren brukte han tid til å snakke om situasjonen og sette søkelys på hjerte- og lungeredning.

– Eriksen må velge om han tar avstand fra det og glemme det, eller la det bli en del av ham. Han reddet livet, men han har en veldig tøff tid i vente. Jeg synes den første perioden var den enkleste. Men så kommer han på å kjenne på, tror jeg, at han var i et mesterskap og i en karriere som må stoppe. Det (EM) er et av de største øyeblikkene som han nå mister, sier Torp.

Må handle raskt

Når en hjertestans skjer, slutter det å pumpes blod i kroppen. Man mister blodsirkulasjonen og det går raskt utover de vitale organene som hjernen, nyrer og hjertet, forklarer hjertespesialist Wasim Zahid.

– Uten blodforsyning begynner organene å ta skade. Hvis man ikke gjenoppretter denne blodforsyningen innen rimelig tid, så blir det en irreversibel skade, altså at det ikke er mulig å reversere skaden, og døden inntreffer, sier Zahid til NRK.

Det gikk under to minutter fra Eriksen falt, til han fikk de første hjertekompresjonene.

REDDE LAGKAMERATER: Fortvilte lagkamerater da Christian Eriksen fortsatt fikk behandling. Foto: AFP

– Hvor avgjørende er det å få hjelp raskt i en sånn situasjon?

Wasim Zahid er lege og hjertespesialist og sier at hvis man mistenker hjertestans må man varsle, og komme i gang med hjertekompresjoner så fort som mulig. Foto: Anniken Eidem / NRK

– Det er viktig med tidlig hjelp, bare noen sekunder uten blodforsyning begynner de første skadene å skje i de forskjellige organene. Jo raskere man kommer i gang med hjertekompresjoner, for det kan opprettholde en form for blodsirkulasjon, en form for blodforsyning til hjernen og de andre organene, jo bedre er det.

– Så hvis man mistenker at det er en hjertestans, skal man håndtere det som en hjertestans, nemlig varsle, og komme i gang med hjertekompresjoner så fort som mulig, sier Zahid.

Lagkameraetene hylles både for å ha lagt Christian Eriksen i stabilt sideleie, og for å beskytte både ham og hverandre under lørdagens dramatiske hendelse på banen. Den danske spilleren sier søndag at han har det fint. Du trenger javascript for å se video. Lagkameraetene hylles både for å ha lagt Christian Eriksen i stabilt sideleie, og for å beskytte både ham og hverandre under lørdagens dramatiske hendelse på banen. Den danske spilleren sier søndag at han har det fint.

– Tegn på underliggende hjertesykdom

Når en ung person får hjertestans, er det ofte en underliggende eller uerkjent hjertesykdom som er bidragsyter til at det har blitt en hjertestans, sier Zahid.

LETTELSEN: En hel fotballverden pustet lettet ut da det dukket opp bilder av en våken Christian Eriksen. Foto: Friedemann Vogel / AP

– I kombinasjon med hard, fysisk trening. Det er vanskelig å se for seg at man kan fortsette å trene hardt på et høyt nivå når man har vært gjennom en hjertestans. Da vil de fleste få råd om å legge skoene på hylla, sier han.

– Er idrettsutøvere mer utsatt for dette enn andre i befolkningen?

– Nei, og det er viktig å si at trening, fysisk aktivitet og hard trening er stort sett bra for helsen, bra for hjertehelsen også. Når vi ser slike hendelser, er det gjerne underliggende hjertelidelse. For meg og deg går det greit, selv om vi har en underliggende hjertetilstand, kan vi leve et normalt liv. Men toppidrettsutøvere som presser hardt over tid, kan i kombinasjon med en hjertelidelse, bli for mye for noen.

Pål Strand fikk hjertestans under trening i 2012. Du trenger javascript for å se video. Pål Strand fikk hjertestans under trening i 2012.

Pål fikk hjertestans på trening

Tidligere fotballspiller Pål Strand fikk hjertestans under trening i 2012 da han spilte for Raufoss.

– Jeg begynte å varme opp og så stupte jeg om, har jeg blitt fortalt. Jeg ble liggende med gjenopplivning i 50 minutter til en time. Så bar det til Gjøvik sykehus og jeg hadde ny stans på vei dit. Kom inn og fikk stabilisert meg på sykehuset og ble fraktet til Ullevål med helikopter, forteller han.

Eliteserien fotball, Lillestrøm - Viking. LSK-fansen med en tifo tilegnet Pål Strand under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og Viking på Åråsen lørdag. Tidligere LSK-spiller Pål Strand lå i respirator etter en hjertestans på trening med Raufoss i september 2012. «Våre hjerter banker for deg påsan», sto det. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det var avgjørende at noen kom til unnsetning med en gang, at man får hjelp med en gang, sier han.

– Det er ekstremt viktig, sier Pål og legger til at han ble veldig preget av situasjonen med Christian Eriksen i går.

– Jeg har jo opplevd dette på samme måten, men nå fikk jeg se hvordan det egentlig var. Tankene går med en gang til familien hans. Jeg vet hvor preget min familie var i ettertid og fortsatt er. Så vi satt med tårer i øynene hele gjengen her, sier han.

Strand måtte avslutte fotballkarrieren etter hjertestansen.

– Jeg endte opp med store hukommelsesproblemer og ble liggende i koma i fem dager, så det var bare å avslutte karrieren. Jeg har spilt noen rolige kamper i ettertid, men skoene ble lagt på hylla, ja.