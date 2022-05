Ledet suverent – så sviktet motoren: – Hva skjedde der?

Problemet oppstod på den 27.-runden av Spania Grand Prix i Barcelona. Plutselig bremset bilen til Leclerc opp, og det virket som kraften i motoren hadde sviktet.

– Nei, nei, nei. Hva skjedde? sa Leclerc over radioen.

Ferrari-føreren fikk bilen inn til depoet, men da så det kjørt ut.

– Her tror jeg løpet er over for løpets leder. Det så så lovende ut, og han ledet med over 13 sekunder, utbrøt Vsport-kommentator Atle Guldbrandsen.

MÅTTE GI SEG: Ferrari-fører Charles Leclerc. Foto: MANU FERNANDEZ / AFP

– En utrolig vond opplevelse det her, for Leclerc, sa Vsport-kommentator Henning Isdal.

Leclerc ledet VM-sammendraget før løpet med sine 104 poeng, og kunne økt med seier søndag, men istedet var det Max Verstappen som overtok ledelsen.

Nederlenderen tok sesongens fjerde seier og sørget for at han er på topp i sammendraget. Red Bull-kollega Sergio Perez ble nummer to, mens George Russell endte på tredjeplass.

Flere i trøbbel

Etter å ha brutt sa Leclerc at han følte seg veldig bra før problemene oppstod.

– Det er synd det ikke endte slik det burde i dag, sier han i et intervju vist på Vsport.

Enn så lenge vet han ikke nøyaktig hva som skjedde. Ifølge Ferrari måtte 24-åringen bryte på grunn av et uidentifisert problem i motoren.

– Det skjedde umiddelbart ut av sving syv, og det var ingen indikasjoner på problemer før det, sier han.

Men Leclerc var ikke den eneste som støtte på problemer. Verstappen endte som seierherre, men det var ikke uten trøbbel på veien.

KNYTTET NEVEN: Alt endte tross alt godt for Verstappen i Barcelona. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Red Bull-føreren falt først fra andre til fjerdeplass da han bommet på en sving og havnet ute i grusen. I tillegg hadde han problemer med bakvingen og dens DRS-funksjon. Nederlenderen ytret sin frustrasjon over radioen.

– Vi klarer ikke engang å få den j***a DRS-en til å fungere. Utrolig, sa han underveis.

DRS står for «drag reduction system» og brukes for å redusere luftmotstanden på bilene. Dette kan kun aktiveres i bestemte soner på banen.

Det kokte ikke bare i topplokket hos Verstappen. Løpet i Barcelona var preget av svært høy temperatur. Det ble meldt om så mye som 37 varmegrader i lufta.