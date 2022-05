Formel 1-stjerne slår alarm: – Kor mykje skal vi lide?

Sainz og dei andre Formel 1-førarane sit godt beskytta i dei superraske Formel 1-bilane. Medan dei sit stroppa fast dundrar bilen opp og ned på asfalten.

Det tærer på kroppen.

– Kor mykje skal ryggen og helsa til førarane lide i karrieren på grunn av bilfilosofi? spør Sainz ifølgje BBC.

TV-bileta frå Formel 1 visar korleis hjelmen går som ei nål i symaskina.

«Hoppande» bilar

Nye reglar rundt aerodynamikk vart innført før sesongen. Det var for å gjere forbikøyringane enklare, men ny utforming av bilane gjer at dei sprett meir enn før.

Fenomenet blir kalla «porpoising» og det skjer når bilen kjem opp i ekstreme hastigheiter, og då sprett bilen opp og ned etter kvart som marktrykket kjem og forsvinn.

FULL FARE: Ferrari-førar Sainz på testing før denne sesongen. Foto: Joan Monfort / AP

Sainz seier at han likar dei nye reglane, men at det har teke på for nakke og rygg dei siste vekene. Kroppen er forverra frå tidlegare sesongar.

– Eg har gjort rutinesjekk av ryggen og stivleik i nakke, og i år er musklane strammare overalt. Ein treng ikkje vere ekspert for å skjønne at ti år med dette kjem til å bli røft, seier Sainz.

Det er ekstra spenning rundt Ferrari-stjerna denne helga, sidan løpa blir køyrde på heimebane i Barcelona.

– Kjensla gir meg ekstra spenning. Eg håpar det gir meg eit løft, seier Sainz i eit intervju med arrangøren.

– Velkommen etter

Etter svake resultat slo Sainz tilbake med pallplass i Miami førre løp. No kjenner han seg heime både i Spania og i førarsetet.

Det har ikkje vore tilfellet for Lewis Hamilton. Sprette-problemet har vore størst for Mercedes; bilane deira ser ut til å bli meir prega av dei nye reglane enn konkurrentane sine.

DISTANSERT: Lewis Hamilton slit meir med bil enn stil. Foto: LLUIS GENE / AFP

Superstjerna har rasa ned på listene. Tredjeplassen i sesongopninga er Hamiltons beste resultat etter fire løp.

– Velkommen etter, seier Fernando Alonso, veteran i feltet.

Han er tidlegare verdsmeister og lagkamerat med Lewis Hamilton, og meiner det ligg i naturen til sporten at det same laget ikkje alltid har best bil.

– Lewis er ein like god sjåfør som dei siste åtte åra. No køyrer han ei formidabel runde, og likevel er han sekundet bak. Vi ser at det er viktig å vere ein god sjåfør, men ikkje avgjerande, seier Alonso til BBC.

– Av og til har du ein betre bil, nokre gonger har du ein litt svakare og må kjempe hardare for å komme deg framover.

I VM-samandraget er Lewis Hamilton nummer seks. Charles Leclerc leiar framfor fjorårsvinnar Max Verstappen.

– Vi har mykje igjen på tanken, seier Verstappen i eit intervju med arrangøren.