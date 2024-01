Lar seg fascinere av Norges nye trener: – Hun er en karakter

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg ikke har hørt om henne tidligere.

Det sier landslagsspissen Sophie Román Haug til NRK. Liverpool-spilleren er langt fra den eneste.

Det kom nemlig som lyn fra klar himmel da 41-åringen fra nordøst i England onsdag ble annonsert som Norges nye landslagstrener. NRK-ekspert Carl-Erik Torp beskrev ansettelsen som «en ekstremt stor overraskelse».

For nordmenn flest er Grainger et helt ubeskrevet blad. Da er det store spørsmålet:

Hva kan man vente seg fra denne overraskelsen?

– Hun er en karakter, sier den Wales-bosatte The Mirror-journalisten Megan Feringa.

– Norske fans burde glede seg

Ifølge ekspertene NRK har snakket med har Norges Fotballforbund hentet inn en ambisiøs brite med en klar filosofi.

Den filosofien tok nesten Wales' kvinnelandslag, der hun var landslagstrener i tre år, til deres aller første mesterskap.

– Selv om hun endte Wales-tiden med en rekke på åtte kamper uten seier, viser det faktum at Norge hentet henne at det walisiske fotballforbundet hadde et talent i rekkene sine, skriver BBC.

Klokken 11.00 fredag formiddag blir Grainger presentert som norsk landslagstrener. Sendingen kan du se øverst i denne saken.

Den walisiske fotballskribenten Siôn Misra sier til NRK at Grainger forlater walisisk fotball i langt bedre stand enn da hun tok over. Han er sikker på Grainger kommer til å ha samme effekt på norsk fotball.

– Norske fans burde glede seg over denne ansettelsen, sier Misra.

– Norge får en trener som er veldig detaljorientert, både når det gjelder forberedelser og taktikk. Hun er en progressiv trener som alltid har det store bildet i bakhodet, legger han til.

PROGRESSIV: Det er ett av ordene som brukes til å beskrive Norges nye landslagstrener Gemma Grainger. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Fremdrift og frustrasjon

Grainger har ingen stor spillerkarriere å vise til, men har vært i treneryrket i lang tid. Ifølge Misra lever og ånder Grainger for fotball, og selv om hun bare er 41 år, har hun allerede en lang trenerkarriere bak seg.

Hun har vært trener i Leeds og Middlesbrough og også for ulike engelske landslag før hun ble ansatt av Wales.

Der ble hun svært populær, men ifølge Misra kunne hun også både splitte og frustrere supporterne.

– Mangelen på rotasjon frustrerte walisiske fans, sier han, og forklarer:

– Man visste hva slags startellever hun kom til å stille med flere dager før en kamp. Hun benyttet seg knapt av innbyttere, og hvis hun gjorde det, ville det bare være én eller to i løpet av en kamp. Hun er veldig satt i sine egne veier. Når taktikken hennes funker ser det fantastisk ut, men når det ikke kan det se veldig uinspirerende ut. Men Norge har bedre spillere enn Wales, så det kan hende det blir annerledes, sier Misra.

– Én ting er i hvert fall sikkert: Hun kommer til å snu hver stein når det gjelder forberedelser, slår hun fast.

Grainger kommer inn som den fjerde norske landslagstreneren på halvannet år og kastes rett inn i alvoret:

Allerede i februar skal Norge ut i to viktige kamper mot Kroatia. Der spiller Norge for å berge nasjonsliga-plassen på øverste nivå.

– Ikke redd for å si fra

En av de store utfordringene blir å få det norske angrepsspillet, med stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, til å virke flyte. Og ifølge den Wales-bosatte Megan Feringa blir nettopp det noe av det første hun kommer til å se på.

Grainger kommer inn i et Norge-lag som har vært splittet, som har underprestert i mesterskap og som har havnet litt i bakleksa til konkurrentene, men Feringa har stor tro på Grainger som norsk landslagssjef.

– Med et lag som Norge tror jeg hun kommer til å ha det veldig gøy og jeg tror Norge vil ha det veldig gøy. Det er mye kvalitet i det angrepet og jeg tror hun vil få mye ut av laget, sier Feringa.

TRENGER ET LØFT: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er to av kvinnefotballens aller største stjerner, men har ikke fått det helt til å stemme på det norske landslaget. Foto: Lise Åserud / NTB

– I løpet av de tre siste årene i Wales synes jeg hun vokste som manager. Hun har lært masse og Wales lærte mye. Gemma er en veldig proaktiv trener som tenker på en moderne måte. Hun liker at laget har ballen i beina og har pasningsspillet i fokus. Med et lag som Norge tror jeg hun kommer til å ha det veldig gøy og jeg tror Norge vil ha det veldig gøy.

Feringa beskriver Grainger som lidenskapelig, progressiv og ærlig, og sier at hun ikke er redd for å si hva hun tenker.

– Hun kommer til å stå opp for seg selv og laget. Hun vet hvordan det er å snakke mot et forbund for å få rettigheter for kvinner. Hun er ikke redd for å si fra, og det tror jeg mange kommer til å sette pris på og respektere.

Kommunikasjon er nemlig et nøkkelord for Grainger.

OPTIMISTISK: Megan Ferringa har tro på Gemma Grainger som Norge-sjef.

– Hun er ekstremt opptatt av det. Hun har konstant kommunikasjon med spillerne og er opptatt av å ha en dør som alltid er åpen. Dere kommer ikke til å se Gemma skrike mye på sidelinjen. En del spillere setter pris på det, men hun vil miste besinnelsen når hun virkelig må det. Men det skjer veldig sjeldent.

Håper på et løft

Sophie Román Haug sier hun gleder seg til å bli kjent med Grainger og forteller at hun har hørt gode ting fra en walisisk lagvenninne i Liverpool. Nå håper hun at Grainger skal gi den norske spillergruppen en energiboost før skjebnekampene i februar.

SPENT: Sophie Román Haug. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er klart at det alltid spennende når det kommer inn en ny trener, nå kommer det en utenfra med litt nytt perspektiv, så det blir veldig spennende å bli bedre kjent, sier hun, og legger til:

– Jeg håper at hun kommer inn med en tydelig filosofi og retning og blir en god bidragsyter til at vi skal ta steg videre.