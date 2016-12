Langrennsløpere satte press på Fis: – Ba oss om å intensivere antidopingarbeidet

– Vi har fått en henvendelse fra løperne i langrenn, som ber oss om å intensivere antidopingarbeidet og ønsker selvfølgelig at vi skal bidra til at dette blir styrket i Russland, sier visepresident i Fis, Sverre Seeberg, til NRK.

Fredag kom nyheten om at seks russiske langrennsutøvere er suspendert. Det skjer etter at IOC har innledet etterforskning av 28 russiske utøvere på grunn av manipulasjon av dopingprøver under OL i Sotsji.

Identiteten til de seks er ikke kjent. Ifølge rapporten til den canadiske advokaten Richard McLaren, har de bevis for at prøver fra 28 utøvere er blitt manipulert. Tolv av disse skal være fra russiske medaljevinnere.

Norske utøvere reagerte

Det er på bakgrunn i McLaren-rapporten at langrennsløperne skal ha henvendt seg til Fis og satt et press på antidopingarbeidet. Seeberg forteller til NRK at de vil hjelpe Russland i arbeidet med antidoping. De er ute etter å ta juksemakerne.

SUSPENDERT: Fis har suspendert seks utøvere etter at IOC etterforsker 28 utøvere for manipulasjon av dopingprøver under OL i Sotsji. Foto: Lee Jin-man / Ap

– Vi har et stort engasjement rundt antidopingarbeidet generelt. Ikke minst blant utøverne nå i forhold til dette med russisk deltagelse, samtidig som utøverne også er opptatt av at alle utøvere skal bli behandlet fair. Også russere, forklarer Fis-toppen.

– Hvilke løpere er det som har bedt dere om å gjøre det?

– Det er selvfølgelig de som deltar i verdenscupen, forteller Seeberg.

Fis-toppen bekrefter at også norske langrennsutøvere skal ha sluttet seg til denne henvendelsen.

– Det er selvfølgelig noen norske. Norge er i en spesiell situasjon for øyeblikket. Vi har selv en løper som har en prosess gående. Vi er i den situasjonen at vi alle ønsker å få med russere, men de skal være rene. Vi må hjelpe det russiske skiforbundet slik at de kommer på rett kurs, utdyper Seeberg.

NRK har vært i kontakt med den norske landslagssjefen i langrenn, Vidar Løfshus, men han ønsker ikke å kommentere saken før det foreligger en dom.

Putin avviser statlig doping

Grunnen til at identiteten til de utestengte ikke er offentliggjort er på grunn av Fis-regler om at navnene ikke skal offentliggjøres før det er besluttet om det skal reises sak.

AVVISER: Vladimir Putin avviste at Russland har hatt et statlig dopingprogram i sin årlige juletale fredag. Foto: Pavel Golovkin / Ap

– Utøverne selv kan melde at de er suspendert. Slik Therese Johaug valgte å gjøre, forteller Seeberg.

Ifølge McLaren-rapporten blir Russland beskyldt for å ha et statlig dopingprogram. Der kom det fram at over 1000 russiske utøvere, spredt over 30 idretter, var en del av et dopingprogram mellom 2011 og 2015.

Russlands president Vladimir Putin avviste disse beskyldningene i sin årlige juletale. Han innrømmer derimot at russisk idrett har et dopingproblem og at man skal etterforske alle dopingtilfellene.