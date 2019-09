Langrenn mot Northug og vintertriatlon: Hagens vei til verdenstoppen har vært alt annet enn normal

Når Carl Fredrik Hagen triller inn i Madrid og avslutter det tre uker lange blodslitet Spania rundt, bedre kjent som Vuelta a España, er det med all grunn til å gi seg selv et par ekstra klapp på ryggen.

Oppegård-mannens prestasjon har delvis gått under radaren for mange her hjemme, men ingen kan ta fra ham dette:

Med 8. plass sammenlagt er han tidenes beste nordmann sammenlagt i en «Grand tour» (Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia). Dag Erik Pedersens 10. plass fra Giro d'Italia i 1984 har vært best fram til 20-tiden søndag kveld.

FØR START: Carl Fredrik Hagen (t.h.) sammen med trener Erik Alexander Nordby før starten på den siste etappen av Spania rundt søndag. Foto: Privat

Har sittet med storstjerner

Nå er det for mange det relativt ubeskrevne bladet Carl Fredrik Hagen, som endelig klarer det mange har etterlyst, mens Thor Hushovd, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff har vunnet endagsritt: Å hevde seg sammenlagt i et treukersritt.

I bakke etter bakke, fjell etter fjell, har Lotto Soudal-rytteren sittet sammen med de største sammenlagtfavorittene og lekt fjellgeit. Sammenlagtvinner Primoz Roglic har vært der. Det samme har regjerende verdensmester Alejandro Valverde og den colombianske superklatreren Nairo Quintana.

27-årige Hagen, som er inne i sin første sesong som proffsyklist, legger ikke skjul på at også han selv er overrasket over hvor bra det har gått i de spanske fjellene.

– Det er ganske mye mer enn det jeg hadde forventet. Jeg hadde aldri verken drømt om, eller satt meg mål om, å kjempe om en topp-ti-plassering så tidlig i karrieren. Det er mer enn både hva jeg, treneren min og laget hadde trodd på. Målet her var å fullføre og lære mye på veien og – dersom alt gikk perfekt – kjempe om en topp-20-plassering, sier han til NRK på telefon fra laghotellet før søndagens 106,6 kilometer lange etappe fra Fuenlabrada til Madrid.

– Det er ekstremt morsomt å bli den beste nordmannen gjennom tidene når du vet at Norge har hatt så mange gode ryttere tidligere. Når det er sagt, så var det kanskje – med all respekt for Dag Erik – på tide at rekorden hans ble slått, sier han videre.

OVER ALL FORVENTNING: Carl Fredrik Hagen hadde håpet på en topp-20-plassering sammenlagt dersom alt stemte i årets Spania rundt. Han overgår med andre ord egne forhåpninger. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

Må være fokusert

Det er første gang i karrieren at Hagen sykler et ritt som varer sammenhengende mer enn åtte dager i strekk. Han forteller at opplevelsen har vært over all forventning.

– Det har selvfølgelig vært beinhardt, men jeg er veldig positivt overrasket. Jeg er blitt bedre kjent med meg selv både mentalt og fysisk, sier han.

– Det tøffeste rent mentalt er å holde 100 prosent fokus i så lang tid. Du kan ikke slippe deg ned verken på eller av sykkelen. Du må ha fokus hver eneste time i døgnet. Når du sitter på sykkelen kan alt vært ødelagt dersom du er ufokusert i ti sekunder. Det kan komme en velt eller du kan bli kjørt fra på grunn av sidevinden. Det er mye rart som skjer underveis, sier han videre.

Har imponert konkurrentene

Det er ikke bare Hagen selv som er overrasket over innsatsen i Spania. Deler av sykkelverdenen har nærmest gnidd seg i øynene mens han har kjørt inn toppresultater.

– Den første uka var det ikke så mange som brydde seg, men de siste dagene har mange kommet bort til meg og klappet meg på skulderen og sagt «bra kjørt». Jeg har faktisk fått noen tekstmeldinger fra noen av hjelperytterne til Primoz Roglic også. Det er morsomt. Når vi sitter på sykkelen er det krig, men det er hyggelig at noen tar seg bryet med å sende en melding etter etappene, sier han.

Samtidig er det mange som spør seg om hvordan det er mulig at en relativt voksen førsteårsproff kan sykle inn til 8. plass i sitt første treukersritt. Svaret ligger sannsynligvis i en kombinasjon av Hagens allsidige idrettsbakgrunn, hans sterke evne til å ville bli bedre og at kroppen hans tåler mye trening.

ALLSIDIG: 27-årige Hagen begynte først å satse på sykkel som 22-åring. Siden har det gått slag i slag. Foto: Tor Erik Schrøder

I barneårene var det fotball for Kolbotn IL og skigåing som tok opp det meste av tiden til Hagen, men da han sluttet på fotball på grunn av en skade i tenårene, satset han hovedsakelig på to fronter: Løping og langrenn.

Gikk NM på ski

I Østmarka og Sørmarka utenfor Oslo sentrum dro han ut på langturer alene både med og uten ski på beina. Noen ganger gikk han sju-åtte mil på ski, andre ganger lenger. Og han løp. Løp og løp. Satte seg mål om å hevde seg i birkebeinertrippelen – ski, løp og sykkel – sammenlagt.

Medlemskapet i Anders Gløersens lag Rustad IL gjorde ham til en habil langrennsløper. Under ski-NM i 2013 ble han nummer 89 da Petter Northug ble norgesmester på 30-kilometeren.

SIKRET GULL: Da Petter Northug vant 30-kilometeren med skibytte under NM på Hamar i 2013, gikk Carl Fredrik Hagen inn til 89. plass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Parallelt representerte han Norge under VM i vintertriatlon (løping, sykkel og langrenn) og ble norgesmester i duatlon (løping og sykkel).

Sjakktrekket var imidlertid da han maste seg til deltidsjobb på sportsbutikken Oslo sportslager. Der ble han nemlig kjent med Erik Alexander Nordby, som så et sykkeltalent hos 17-åringen - og som fortsatt er treneren hans nå, omtrent ti år senere.

– Jeg var personalansvarlig på sportslageret den gangen. Carl Fredrik fikk først nei til jobb som 16-åring, før han fikk jobb året etter. Han solgte seg inn som løper, men syklet gradvis mer og mer. Etter hvert ble han med i noen terrengritt, sier Nordby til NRK.

– En øyeåpner

Treneren forteller at det var spesielt én økt som gjorde at han forstod at Oppegård-gutten hadde et sykkeltalent utenom det vanlige.

– En gang i 2010 hadde vi en økt sammen. Vi skulle sykle drag på en flate. Jeg var selv en ganske god mosjonist og sykla halvaktivt, men da Carl Fredrik, nesten uten sykkelbakgrunn, syklet meg av bakhjulet, tenkte jeg at «her er det noe». Det var en øyeåpner, sier han

Hagen forteller selv at han ikke hadde ofret sykling mange tankene før han ble kjent med Erik Alexander Nordby.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg hadde ikke noe særlig forhold til sykling, sier han.

Likevel var det sykling som skulle gjøre ham til en utøver i verdensklasse. Først på terrengsykkelen, gjennom å herje i Norgescupen, deltakelse i NM og seier i Birkebeinerrittet. Deretter på landeveissykkelen, gjennom proffkontrakter med Team Sparebanken Sør (2015-16), Joker Icopal (2017–18) og nå altså «World Tour»-laget Lotto Soudal.

LANDEVEISDEBUT: Hagen satset først skikkelig på landeveissykling da han fikk kontrakt med Team Sparebanken Vest i 2015-sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hagen er ikke i tvil om at den allsidige bakgrunnen hans er en viktig del av forklaringen på hvorfor han leverer så til de grader, selv om han har slått til relativt sent.

– Jeg tror hovedfordelen er at jeg har jobbet opp en ekstremt bra kapasitet. At jeg har en grunnmur og en robust kropp som tåler veldig mye trening. Det bidrar til at jeg restituerer meg raskt og klarer å holde meg skadefri. I tillegg er jeg nok mer sulten enn de fleste. Jeg begynte jo ikke satsingen på sykling før jeg var 22 år, sier han.

– Mye å gå på

Hagen tror han fortsatt har mye å gå på som rytter, og legger ikke skjul på at han tror 8.-plassen kanskje ikke blir stående veldig lenge som tidenes beste sammenlagtresultat dersom utviklingen hans går som planlagt framover.

– Jeg må bare forbedre meg litt og litt. Det er i hvert fall ingen tvil om at jeg har ganske mye å gå på, sier han.

Også Nordby er klar på at Spania rundt bare er starten.

– Det er mange faktorer som skal til for å lykkes, men det kommer til å bli lettere for Carl Fredrik å få sjanser framover etter dette. Det bør komme muligheter til å kjøre for gode resultater sammenlagt i de store etapperittene. Han har helt klart mer å gå på utviklingsmessig, sier han.

Søndag kveld går altså siste etappe i årets Vuelta. Etappen er bare drøye ti mil, men akkurat som i Tour de France er det en slags «gentlemen's agreement» mellom rytterne at det kun kjøres om etappeseier ikke om avansement i sammendraget.

– For min del handler det om å være fokusert, forsøke å nyte hva jeg er med på og unngå uhell, oppsummerer Hagen på forhånd.