Langer ut mot sjakkforbundet: – Flaut å representere Norge internasjonalt

Det er splid i sjakk-Norge etter at NRK tirsdag skrev at Magnus Carlsen opprettet sjakklubben Offerspill. Målet til klubben er å få gjennom en omstridt samarbeidsavtale på kongressen 7. juli. Her er ønsket til Carlsen-leiren at Kindred skal spytte inn penger i idretten.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med de ti beste sjakkspillerne i Norge for å undersøke hvordan de stiller seg til saken.

Aryan Tari er ranket som Norges tredje beste sjakkspiller, ifølge Fide. Han er for avtalen som splitter sjakk-Norge fordi han mener Norges Sjakkforbund sårt trenger pengene.

– Det er ikke så mye tvil om at forbundet har hatt dårlig økonomi. Det har vært lite ambisjoner og satsing, og da har det vært vanskelig å få frem talenter, sier 21-åringen til NRK før han fortsetter:

– Med disse pengene kan vi leie inn trenere, reise på treningsleir og få støtte til å spille turneringer. Da blir mye mer fristende å satse på sjakk.

– Flaut å representere Norge

Stortalentet har vært i norgestoppen i flere år og synes det har vært flaut å representere Norge ved enkelte anledninger.

Tari trekker frem sjakk-OL i 2016 som et eksempel. Der spilte Tari på landslag sammen med blant annet Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer.

– Ingen av oss får betaling for å spille sjakk for Norge, mens andre land får betaling. Det gjør det flaut å representere Norge, sier Tari.

Tari vant U20-VM i Italia samme år siden uten noen i støtteapparatet, ifølge han fordi Norges Sjakkforbund ikke hadde råd til å sende med en trener til mesterskapet.

Onsdag meldte unggutten overgang fra Vålerenga Sjakklubb til Offerspill Sjakklubb.

Tari får støtte fra Nordstrand-spiller Johan Salomon som er ranket som nummer åtte i Norge.

STØTTER CARLSEN: Aryan Tari (t.v.) og Johan Salomon (t.h) er positive til Kindred-avtalen. Foto: JØRUND W. CARLSEN

– Sjakk har veldig mye å tjene på denne avtalen for å gjøre store forbedringer i sjakkforbundet. Slik det er nå, er det vanskelig å satse. Det er flere eksempler på at spillere ikke har kunne spilt turneringer fordi det er for dyrt, og dermed går glipp av muligheten til å satse på sjakk.

Sjakkpresidenten: – Burde vært stolt

Når sjakkpresident Morten Madsen blir konfrontert med uttalelsene om at Tari blir flau av å representere Norge, svarer han slik:

– Man skulle jo tro en blir stolt av å representere Norge, men det er klart at sjakkforbundet ikke har hatt økonomi til å gi noe særlig støtte annet enn opphold og reise, sier Madsen til NRK og legger til:

– På bakgrunn av økonomien vi har hatt har det vært vanskelig å støtte aktiviteter og spesielt talenter. Likevel har vi klart dette takket være ekstrem dugnad og frivillighet rundt om i landet.

– Angrep på demokratiet

Brødreparet Espen og Kjetil Alexander Lie er rangert som henholdsvis niende og sjette plass på rankingen. De skriver i et åpent brev med tittelen «Snu, kjære verdensmester ..." på Bergens Schakklubs hjemmesider hvor de stiller spørsmål ved fremgangsmåten til verdensmesteren.

MOT CARLSEN: Kjetil Lie går hardt ut mot Magnus Carlsen og Offerspill Sjakklubb. Her i aksjon under Sjakk-OL i Tromsø i 2014. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Du kjøper ikke bare stemmer, det er et angrep på demokratiet. Det er som å kjøpe en ekstra offiser når du innser at stillingen er dårlig. Det er ikke slik vi spiller spillet i vårt liv, skriver brødreparet i brevet som er undertegnet sammen med Bjarte Leer-Helgesen og Geir Sune Tallaksen Østmoe.

Brødrene får støtte fra Frode Olav Urkedal (nummer sju), som i en kort kommentar sier han er mot avtalen fordi han mener forbundet burde være upolitisk.

Forstår at det skaper reaksjoner

Tari og Salomon har også forståelse for at saken har skapt mange sterke reaksjoner, men synes det står respekt av Carlsen, etter deres syn, viser hvor mye han bryr seg om norsk sjakk.

– Han kunne gitt faen i saken, for han er allerede nummer en. Så jeg synes det står respekt av at han bryr seg og bruker penger fra egen lomme. Men selve prosessen er kanskje ikke den beste måten å gjøre det på, sier Tari, og får støtte fra Salomon:

– Det er kontroversielt at han betaler kontingenten til de 1000 første medlemmene. På en annen side tror jeg han har gode intensjoner og har ingen egeninteresse annet enn at han ønsker norsk sjakk det beste. Samtidig er jeg skeptisk til selve prosessen, for han ser mer på selve resultatet enn prosessen, sier Salomon.

Onsdag ettermiddag understreker Magnus Carlsen i et intervju med VG at han ikke har noen økonomiske interesser i saken.

– Jeg tjener ingenting på dette. Jeg gjør dette bare fordi jeg mener det er til det beste for norsk sjakk, ved at pengene i avtalen vil gi et bedre tilbud til både topp og bredde. Da vil flere få muligheten til å satse slik som jeg har gjort, sier han til VG.