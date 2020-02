Langer ut mot «fulle nordmenn» på tribunen: - De bør holde kjeft når vi skal starte

Håvard Holmefjord Lorentzen var nummer fem etter første dag av sprint-VM på Hamar. På dag to var det klart for favorittøvelsen for den regjerende olympiske mesteren på 500 meter.

Når starten gikk lørdag var volumet i Vikingskipet så høyt at starteren Ole Hermann Sørli ønsket å ta starten på nytt. Samtidig ga han Håvard Holmefjord Lorentzen en feilstart siden bergenseren var litt urolig i startøyeblikket.

Etter målgang var det en irritert Lorentzen som møtte NRK.

– Hva skjedde på tjuvstarten din der?

– Nei, det er litt mye fulle nordmenn her som skriker og hoier noe j***** og da er det vanskelig å stå i ro.

Bergenseren endte på en skuffende åttendeplass etter den svake starten og har nå nesten sekundet opp til bronsemedaljen sammenlagt.

– Blir du litt irritert på at det er så mye skriking?

– Ja, jeg synes det er flott at folk er engasjert, men akkurat når vi skal starte da bør de holde kjeft.

Når 500-meteren skal settes i gang for andre gang står mye på spill for bergenseren. Med nok en feilstart ville hele VM være over for den regjerende olympiske mesteren.

– Vil du si at det er fulle nordmenn som ødelegger litt for deg her?

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Ja, det var… rett før vi skal gå ned på den andre starten, står folk og skriker og hoier og det ender opp med at starteren skyter j***** kjapt på andre skuddet kontra første skuddet. Så da blir jeg tatt litt på sengen og står litt igjen i starten og blir hengende etter hele løpet. Det er irriterende, men jeg får ikke gjort noe med det, utdyper en svært skuffet Lorentzen.

– Støyen var ikke så kritisk

Japanske Tatsuya Shinhama vant 500 meteren med sterke 34,39 og økte ledelsen sammenlagt i sprint-VM. Men det var en nordmanns startproblemer som stjal overskriftene i Vikingskipet lørdag.

Ole Hermann Sørli er starter under verdensmesterskapet på Hamar og forteller NRK at de ønsker at publikum er mest mulig stille i startøyeblikket. På en 500 meter er nemlig starten veldig kritisk og spenningsnivået er høyt blant løperne.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Sørli forklarer at støyen i Vikingskipet til tider har vært problematisk lørdag.

– Akkurat når Håvard gikk så synes jeg ikke støyen var så kritisk at det var problematisk, så jeg valgte å gi en feilstart på det. Men samtidig så ville jeg også få publikum til å bli stille.

Starteren legger til at støy fra punlikum er helt vanlig på store internasjonale konkurranser, men at det norske publikummet nok har noe å lære fra nederlenderne som har mer respekt for starten.

– Det er alltid noen som skal markere seg blant publikum, særlig hvis de har drukket noe annet enn vann. Men på start nummer to så synes jeg det ble ganske bra. Litt rop fra andre deler av banen må man kunne tolerere selv.

Hysjet på publikum

Da Ida Njåtun sto på startstreken på avslutningsdistansen lørdag kunne man se at Hege Bøkko hysjet på publikummet i Vikingskipet.

– De må hoie og heie så mye de vil, men akkurat de 10-15 sekundene i en startforberedelse for løperne er veldig viktig. Det er ganske irriterende å høre skriking og navnet ditt og at folk heier på andre når man står på start, forteller Bøkko som ble beste kvinne i helgens sprint-VM med en 18. plass i sammendraget.

Bøkko som er kjæresten til Håvard Holmefjord Lorentzen synes det var fælt å se problemene til kjæresten lørdag.

På spørsmål om dette er sånt som hører med når man har VM på hjemmebane og fyller Vikingskipet for første gang på flere år, svarer Bøkko:

– Jo, det er nok det. Men vi har gått for fullstappa Thialf (Heerenveen) med 10-12 000 folk og der kan du høre en knappenål falle i gulvet for de har så respekt for sporten, og de vet hva det handler om. Nordmenn er her for fest og morro og selvfølgelig for å heie. Jeg tror bare ikke de har helt forståelsen og skjønner hvor viktig det er akkurat i startfasen med å være stille.

Oppfordrer til ro

Generalsekretæren i Norges skøyteforbund, Håkon Dahl, synes det er synd hvis noen i publikum har ødelagt VM for Lorentzen. Samtidig sier generalsekretæren at de ikke kan gjøre noe annet enn å oppfordre publikum om å være rolige i det starten skal gå.

Nå sier Dahl at han kommer til å ta en prat med speakeren om at de bør bli enda flinkere til å oppfordre publikum til å roe seg ned i startøyeblikket.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Det er viktig på et skøyteløp å være rolig akkurat når starten skal gå og så kan man få lov til å heie og juble og bråke så mye man vil mens de går. Og det er det vi oppfordrer til og vi får bruke speakertjenesten her til å være enda flinkere til å opplyse om det fremover.

Under verdensmesterskapet på Hamar er det ikke lov med alkohol inne i hallen, men det er mulig å kjøpe øl i et telt utenfor Vikingskipet.

– Jeg tror ikke det er det som er årsaken akkurat nå. Jeg tror det er mer at man ikke er disiplinert nok, kanskje mange nye skøytepublikummere ikke kan de kutymene og reglene som hører med. Så får vi bare, som sagt, bruke speakeren til å oppfordre publikum.