Danmark sløste med sjansene mot Irland

Åge Hareides Danmark forsvarte seg godt, men målene kom aldri i den første av de to VM-omspillskampene mellom de to lagene.

Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner ble kastet innpå av Hareide i jakten på seier, men han fikk aldri mulighetene han ventet på.

Men selv om danskene helst skulle hatt med seg ett mål eller to før borteoppgjøret i Dublin, lever Danmarks VM-håp fortsatt.

– Vi skapte nok sjanser til å vinne kampen, men vi visste at Irland var vanskelige å overvinne. Men resultatet er ikke så dårlig for oss. Et bortemål vil bli svært viktig for oss, for da må Irland score to, poengterte Hareide under pressekonferansen etter kampen.

De fem siste oppgjørene mellom Irland og Danmark har imidlertid enten endt uavgjort eller med irsk seier.

– Vi spilte ikke en god kamp, vi hadde for mange balltap. Vi må lære av det til returoppgjøret. Da skal vi score på sjansene våre. VM-håpet vil jeg si er det samme som det det var før kampstart. Vi skal vinne på bortebane, sa danskenes Nicolai Jørgensen etter kampslutt.

Danmarks landslagstrener Åge Hareide. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

God Randolph

Det var ikke mange målsjanser i kampen, men da lagene gikk til pause hadde Danmark hatt noen muligheter til å ta ledelsen.

Etter 13 minutter var det kun heroisk keeperinnsats av Darren Randolph som hindret danskene i å gå opp i ledelsen.

Først reddet iren et skudd fra Jens Stryger Larsen. Keeper måtte gi retur, og Andreas Cornelius fikk dermed sjansen til å putte ballen i mål. En lynrask Randolph kom seg imidlertid på beina i tide.

Etter en drøy halvtime var det Christian Eriksen som fort kunne ført danskene i ledelsen.

Nok en gang måtte Randolph gi retur da dansken fyrte av fra rundt 20 meters hold. Pione Sisto fanget opp returen, men skuddet gikk like utenfor.

Disse er klare for fotball-VM 2018 Ekspandér faktaboks Fra Europa: Russland (vertskap) - deltar for 9. gang (medregnet 5 for Sovjetunionen).

Belgia - deltar for 11. gang

Tyskland - deltar for 19. gang (medregnet 10 som Vest-Tyskland)

England - deltar for 15. gang

Spania - deltar for 15. gang

Polen - deltar for 8. gang

Island - deltar for 1. gang

Serbia - deltar for 10. gang (medregnet 1 gang for Serbia-Montenegro og 7 ganger for Jugoslavia)

Frankrike - deltar for 15.gang

Portugal - deltar for 7. gang

Sveits - deltar for 10. gang

Kroatia - deltar for 4. gang Fra Nord-, Mellom-Amerika og Karibia: Mexico - deltar for 16. gang

Costa Rica - deltar for 5. gang

Panama - deltar for 1. gang Fra Asia: Iran - deltar for 5. gang

Japan - deltar for 6. gang

Sør-Korea - deltar for 10. gang

Saudi-Arabia - deltar for 5. gang Fra Sør-Amerika: Brasil - deltar for 21. gang (har vært med alle gangene)

Uruguay - deltar for 13. gang

Argentina - deltar for 16. gang

Colombia - deltar for 6. gang Fra Afrika: Nigeria - deltar for 6. gang

Egypt - deltar for 3. gang

Senegal - deltar for 2. gang

Marokko - deltar for 5. gang

Tunisia - deltar for 5. gang

Bendtner satt innpå

I 2. omgang ble det tøffere for danskene å komme til. Irene kontrollerte mer av spillet enn de gjorde i 1. omgang og Shane Duffy var like ved å heade inn 1-0 like før slutt.

Danskene satte også inn et ekstra gir de siste minuttene, men greide ikke å overliste Randolph i det irske buret.

– Vi hadde sjansene til å score, men dessverre uten å lykkes. Irland ville ikke mye fram. De fokuserte på dødballer, ellers brukte spillerne deres mye tid på å sparke ballen vekk fra farlig område. Vi trenger litt mer tempo til returkampen. Da tror jeg vi kan vinne, sier Tottenham-stjernen Christian Eriksen.

Returkampen mellom Irland og Danmark spilles i Dublin kommende tirsdag. Sammenlagtvinneren får billett til VM-sluttspillet i Russland neste år.

Fredag vant Sverige sin første omspillskamp i VM-kvalifiseringen mot Italia 1–0.