Landslagssvømmer hasteoperert under VM: – Det så ut som jeg skulle føde tvillinger

– Har vært stille fra meg den siste tiden, og forklaringen er at under VM i Budapest ble jeg lagt inn på sykehus, og der har jeg vært frem til nå, skriver svømmeren på sin Instagram-profil.

Der deler han sin dramatiske historie fra verdensmesterskapet i Budapest.

Grindheim representerte Norge under OL i Tokyo på 100 meter bryst og har tatt flere norske medaljer de siste årene.

VM ble imidlertid noe helt annet enn han hadde sett for seg. På mesterskapets nest siste dag (24. juni) ble nemlig landslagssvømmeren rammet av ekstreme magesmerter.

– Det begynte med veldig sterke magesmerter og en veldig hoven, oppblåst mage. Det så ut som jeg skulle føde tvillinger, sier han til NRK.

Landslagssvømmeren måtte gjennom en omfattende operasjon og pådro seg også covid og lungebetennelse (Instagram).

– Det var ganske tøft

Det viste seg etter hvert at et brokk hadde slått «knute» på tarmen.

Dette visste Grindheim på dette tidspunktet ingenting om der han utålmodig ventet på ambulanse i den ungarske hovedstaden. Etter flere timers ventetid kom han seg endelig til sykehus.

Men der var det ifølge Grindheim få som snakket engelsk, noe som gjorde oppholdet svært krevende. Etter hvert fikk han imidlertid en forklaring på de grusomme smertene.

– Det viste seg at tarmsystemet var helt dødt. Det var veldig tøft og vondt, selvfølgelig.

Brokket hadde ført til betennelse i magen, en betennelse som igjen spredte seg videre til blindtarmen. Det ble raskt besluttet at han måtte opereres.

– Det siste jeg husker før operasjonen er at legen sa at enten må vi åpne deg opp nå, eller så har du bare noen timer igjen, forteller han og fortsetter:

– Det var ganske tøft å bli lagt i narkose uten å få vite om det var gode sjanser å våkne opp igjen.

Operasjonen var imidlertid vellykket og blindtarmen fjernet.

Grindheim representerte Norge under OL i Tokyo. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

– Det ble en kraftig påkjenning

Men Grindheim har vært ekstremt uheldig. For det stoppet ikke der. Etter operasjonen pådro han seg både en kraftig lungebetennelse og covid, noe som naturlig nok svekket ham ytterligere.

Dermed måtte han på isolat på sykehuset.

– Det ble en kraftig påkjenning på kroppen i tillegg til den operasjonen, forteller Grindheim, som også fikk kraftige ryggsmerter og trykksår etter oppholdet på det han beskriver som «en svært hard seng».

Men mandag kunne han omsider forlate sykehuset i Budapest etter en uke på kraftig antibiotikakur. Tirsdag var han tilbake i Norge igjen, der han dro rett på legevakten for å få oppfølging - på norsk.

– Sykehusoppholdet i Budapest var veldig tøft mentalt. Jeg har nesten ikke greid å kommunisere med de som har behandlet meg.

Grindheim fikk besøk av lagkameratene Henrik Christiansen og Nicholai Lia under sykehusoppholdet (Instagram).

Takker moren

Svømmeren er takknemlig for at moren har vært der sammen med ham under det dramatiske sykehusoppholdet.

– Hun fungerte i perioder som sykepleier på sykehuset. Hadde det ikke vært for henne, så tror jeg ikke at jeg hadde overlevd, mener han.

Grindheim forteller at han følte seg litt alene på det ungarske sykehuset. Landslagsledelsen hadde nemlig allerede dratt hjem til Norge siden de norske utøverne var ferdig med sine øvelser.

22-åringen og noen lagkamerater ble igjen i Budapest for å følge resten av VM som tilskuere.

– Jeg forstår at ledelsen dro hjem siden vi var ferdig med våre øvelser, men det var veldig tungt for meg at det ikke var noen igjen, verken helseavdeling, trenere eller landslagssjef. Det var bare et par lagkompiser. Heldigvis var det en fra Stup der, forteller han.

Henrik Christiansen var en av dem som ble igjen i Budapest sammen med Grindheim.

– Det har vært et skikkelig mareritt, sier Christiansen til NRK.

– Det var ganske grusomt den kvelden. Men så har det utviklet seg til å bli mye verre enn det.

Landslagstrener Petter Løvberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vurderte å dra

Landslagstrener Petter Løvberg sier til NRK at Svømmeforbundet vurderte å dra til Budapest da de hørte at Grindheim var blitt syk.

– Men da moren dro nedover, så vi ikke på det som nødvendig. Landslagslegen har også hatt fortløpende kommunikasjon med legene ved sykehuset, sier han.

Løvberg sier likevel at han har full forståelse for at Grindheim har vært frustrert over forholdene.

– Det har jeg ikke problemer med å forstå, innrømmer han.

– Det viktigste nå er at han er hjemme og at det har gått bra. Nå må han bare bli frisk og ta den tiden han trenger for å komme tilbake. Jeg forventer at EM (i august) ryker, men han har god tid når det gjelder OL, kommenterer Løvberg.