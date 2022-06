Biletet symjeverda snakkar om: – Ho såg ut som om ho kjeda seg

Rosenborg-talent ute i åtte uker

Rosenborgs Noah Jean Holm (21) har slitt med en vond lyske og er ute med skade til tidligst midten av august.

– Noah har nå respondert godt på to uker med alternativ trening, men er fremdeles ikke hundre prosent. Gjentatte undersøkelser her, samt hos lege og fysioterapeut med spesialkompetanse på lyskeplager tilsier et behov for en lengre rehabilitering. Dermed forventes Noah kampklar om cirka åtte uker, sier RBK-lege Olav Aas til Rosenborgs nettsted.

Holm har slitt med smerter i lysken til slutten av mai, og smertene har gradvis blitt verre. Sist han startet en kamp, var 26. mai hjemme mot Haugesund.