– Vi kommer ikke til å se Edvald gjøre opptrekk for Alex, som i VM, for det funka ikke har vi lært, slår landslagssjef Stig Kristiansen fast før landeveisrittet i EM søndag.

Landeveisrittet i EM vises på NRK1 søndag fra kl. 14.15.

Han viser til VM-avslutningen i Qatar i fjor – hvor Alexander Kristoff uttrykte sterk misnøye med opptrekket til lagkameraten. Det endte med dårlig stemning og flere oppvaskmøter.

Derfor kjører laget altså for både Kristoff og Boasson Hagen – i stedet for å forsøke seg på et nytt samarbeid. Det i et mesterskap hvor Norge er favoritter.

– Vi kommer jo til å samarbeide til en viss grad, for vi er jo på samme lag. Men vi kjører ikke for hverandre, sier Kristoff til NRK.

– Kan ødelegge for gull

EKSPERT: Ole Kristian Stoltenberg. Foto: Elin Fossum / NRK

NRKs sykkelekspert, Ole Kristian Stoltenberg, er skeptisk til planen.

– I lagsporten sykkel er jo dette oppsiktsvekkende. Andre nasjoner har fått større stjerner enn dette til å samarbeide. De humrer nok litt over Norges taktikk, eller mangelen på den, sier han.

– Når det er som det er, er kanskje dette den eneste løsningen. men det kan ødelegge for norsk gull, legger han til.

Kristoff og Boasson Hagen er blant de aller største profilene som stiller til start i Danmark, hvor det kjøres 12 runder på 20 flate kilometer. Landslagsgjengen tror ikke at medaljesjansene blir svekket av selv om de to ikke samarbeider.

– Nei, vi har jo to muligheter. De har, som to voksne ryttere, vist at det ikke funka spesielt bra, så hvorfor gjøre feilen en gang til? understreker landslagssjefen.

– Jeg er ikke vant til å kjøre opptrekk uansett, så jeg vet ikke hvor god jeg er på det. Edvald pleier ikke å kjøre sisteopptrekker heller, så jeg tror det øker sjansene at vi kjører for begge, sier den ferske UAE-rytteren.

PÅ LAG: Landslagssjef Stig Kristiansen sammen med Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff under VM i USA for to år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tror på duell

– Vi skal gjøre en jobb for hverandre for å få best mulig plassering, og finne en løsning. Det blir ingen duell. Det er jo ikke som om begge støter, kommer alene til mål og må spurte, sier Boasson Hagen med et smil.

Sykkelstjernene mener de stiller jevngode.

– Jeg kjørte bra i London forrige søndag, og føler jeg er tilbake der jeg skal være. Kanskje vi blir én og to, eller fire og fem, som ikke er like bra, sier Kristoff.

Og Stoltenberg tror fort på en ren duell i en massespurt.

– Vi har de to absolutt beste rytterne på startlista. Så vi får se om vi skal heie på høyre eller venstre side av veien i oppløpet, sier eksperten og humrer.