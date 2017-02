Landslagssjefen i Moan-møter etter refsen

Vrakede Moan fikk ikke delta på fredagens VM-åpning, hvor tyskerne fulgte opp dominansen i verdenscupen med nok en storeslem.

Trønderen hadde overhodet ingen forståelse for avgjørelsen, og 33-åringen kalte avgjørelsen «amatørmessig» og «katastrofal» overfor NRK.

Hammer, som uttrykte forståelse for frustrasjonen, forteller at han og Moan tok noen ekstra oppklaringsmøter på hotellrommet sent torsdag kveld.

Anbefalte flere hopp

– Vi pratet ut om frustrasjonen, og vi fikk delt meningene. Det var jo en endring med tanke på den planlagte prosessen, påpeker Hammer, og sikter til at Mikko Kokslien hoppet seg inn på laget.

– Hvem tok initiativet?

– Først jeg, og så kom Moan en tur til. Det var begge, svarer Hammer.

SKUFFET: Magnus Moan. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Landslagssjefen forteller at ledelsen oppfordret Moan til å stille på torsdagens trening, men Moan hadde erfaringer som gjorde at han ville prioritere annerledes.

– Det var anbefalingen vår, men han hadde veldig tro på at han skulle komme i form med konkurransehopp, sier Hammer.

Han understreker at partene nå har lagt saken bak seg, og Moan får nye sjanser til å kjempe seg inn på laget.

– Sunn diskusjon

Jørgen Graabak, som til slutt ble nummer elleve i normalbakkerennet, har forståelse for at Moan reagerte så sterkt.

– Jeg er enig med Magnus i enkelte av tingene han sier. Det synes jeg det er bra at han tar opp. Det er klart at lederne våre er ikke ufeilbarlige, så det er helt sikkert ting som kunne vært gjort annerledes, det er det hele tiden. Men jeg skjønner hvorfor de gjorde det, det var et veldig vanskelig uttak, sier Graabak til NRK.

Mens Moan mener landslagsledelsen drøyde uttaket altfor lenge, la landslagsledelsen mer vekt på treningen i VM-bakken.

Den doble olympiske mesteren fra Sotsji mener det er positivt at det blir en debatt rundt uttakspraksisen.

– Jeg synes begge har gode poenger, så det er bare sunt at det er en diskusjon rundt det, sier Graabak.