Landslagssjefen hyller norsk stortalent: – En av de største

– Jeg synes vi klarer å ha et overtak i store perioder som vi kanskje ikke gjorde i den første kampen, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Celin Bizet Ildhusøy scoret Norges siste mål og sitt andre i turneringen. Med dagens seier tar Norge tredjeplassen i Algarve Cup.

Guro Reiten startet kampen mot Portugal på benken og kom først inn da andreomgang startet. Men kun etter drøye 20 minutter spilt måtte Reiten ut igjen etter en smell.

Chelsea-spilleren ble liggende på sidelinjen hvor hun fikk behandling før hun ble byttet ut. Men Sjögren kommer med beroligende ord.

– Det er bare en lårhøne og bare en smell på venstre lår. Hun kjente det ikke var en ide og fortsette, sier landslagssjefen til NRK.

Vakker Terland-scoring

Innledningsvis slet både Portugal og Norge å skape noe som helst på to etablerte lag. Men da Brann-spiller Elisabeth Terland fikk muligheten lot hun ikke den gå fra seg.

Vilde Hasund mottok ballen til venstre inne i boksen og flikket videre på ett touch til Terland. Jærbuen banket til med venstrefoten og sendte ballen i nettmaskene på vakkert vis etter 20 minutter.

– Elisabeth er en av de største talentene vi har i norsk kvinnefotball. Forsetter hun sin utvikling kommer hun til å bli en veldig god fotballspiller over lang tid, sier Sjögren til NRK.

SCORET: Elisabeth Terland. Foto: PAULO OLIVEIRA / BILDBYRÅN

Frida Maanum fikk flere muligheter til å doble ledelsen for dagens blåhvite. Først kom Arsenal-spilleren seg fri på venstresiden, men Portugal fikk blokkert.

Så 56. minutter ut i kampen burde Norge hatt sitt andre. Maanum ble spilt alene med keeper etter slurv i Portugal-forsvaret.

Men fra litt skrå vinkel reddet keeper Pereira Maanums skudd som endte i hjørnespark.

Med drøye ti minutter igjen av kampen var målscorer Terland blitt servitør. Hun fant Celin Bizet Ildhusøy som enkelt satte 2-0 alene med keeper.

MÅLFORM: Celin Bizet Ildhusøy scoret i sin andre kamp på rad i Algarve Cup. Foto: PAULO OLIVEIRA / BILDBYRÅN

Tung start

Det var et Norge-lag som virkelig hadde strammet opp forsvaret etter to svake forestillinger i Algarve Cup. Portugal slet med å skape sjanser gjennom store deler av kampen og hadde særdeles få målsjanser.

I første kamp i turneringen ble det tap 2-0 mot nettopp Portugal som er rangert som nummer 29 på Fifa-rankingen.

I neste kamp var det betydelig tøffere motstand som ventet i Italia, og de norske fotballkvinnene klarte heller ikke å ta noen poeng mot de asurblå da de tapte 2-1. Celin Bizet Ildhusøy scoret Norges eneste mål i de to første kampene.

– Summen av dette her er at man ikke er i rute til EM og presset på Martin Sjögren i form av at det må leveres i EM økes, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.