Landslagsprofilen herjet da Brann vant toppkampen

Rooneys Derby rykket ned

Derby tapte 0-1 for Stefan Johansen og Queens Park Rangers mandag, og dermed må Wayne Rooneys lag ta turen ned fra mesterskapsserien.



Derby har hatt en tung sesong der klubben er blitt trukket 21 poeng for økonomisk feilstyring. Rooneys menn har likevel greid å vinne 13 kamper og spilt 13 uavgjort.



Det hadde normalt holdt til videre spill i Englands nest øverste divisjon, men laget rykker nå ned med 31 poeng fra 43 kamper. Det var uansett bare tynn teori som kunne sikre plassen for Derby og den tidligere Manchester United-stjernen Rooney.



Mot QPR var stillingen 0-0 til det var spilt 87 minutter. Da ble Luke Amos matchvinner for London-laget. Stefan Johansen kom inn etter 75 minutter og var med på å sikre tre poeng.