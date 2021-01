Landslagsløper ble hindret – raste mot konkurrent: – Han har mer lyst til å sitte i bukselomma mi

Han var tydelig preget av hendelsen under tremila da han ankom pressesonen. Løwstrøm Nyenget ble nummer fem, kun slått av Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes og Sjur Røthe. En plassering han tror kunne blitt enda bedre.

– Det hadde gått langsomt i seks runder og når vi endelig skal ta i og spurte, så har ikke han (Eirik Mysen ) lyst til å gå i eget spor. Han har mer lyst til å sitte oppi bukselomma mi. Jeg vet ikke om det er riktig arena for gjøre det når vi endelig skal ta i, sier Løwstrøm Nyenget og legger til:

– Det er et viktig løp for meg. Jeg blir forbanna.

– Sinnssykt bittert

KJEMPER OM VM-PLASS: Martin Løwstrøm Nyenget, her fra søndagens 30 kilometer fellesstart i klassisk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hendelsen oppstod på den siste kilometeren. Team Telemark-løper Eirik Mysen hadde yttersving opp på den siste bakketoppen i nedkjøringen til oppløpet. I stedet for å holde sitt spor, valgte han en gal manøver. Mysen kastet seg inn i Nyengets spor og landslagsløperen ble kraftig hindret like før det skulle avgjøres.

Løwstrøm Nyenget er klar på at han hadde hatt noe å gjøre i en spurt, selv om de han konkurrerte mot var Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Erik Valnes.

– Jeg skal ikke være så dårlig i spurten. I hvert fall ikke når jeg er i form. Det er sinnssykt bittert, sier han.

– Bør bli disket

For 28-åringen var 30 kilometeren et prioritert renn i en avgjørende januar måned. Han ønsker å gå femmila i VM. En pallplass ville, til tross for et lureløp, imponert ledelsen.

Han tok seg ikke bryet med å si ifra til Eirik Mysen fordi han tror Team Telemark-løperen selv skjønner at han gjorde noe galt.

– Jeg vet ikke om han trenger å få noe tilsnakk. Det er TV-bilder her. Da bør han bli disket.

Beklaget

Og disket ble han. Eirik Mysen påpeker at det er sjelden han er i slike situasjoner, men legger seg paddeflat etter rennet. Han vet han ikke kunne kastet seg inn i innersporet i den situasjonen de var i.

– Det er enda verre enn jeg trodde faktisk. Jeg er ikke i nærheten av å være foran han. Jeg får ikke gjort så mye mer. Jeg ødelegger for han. Jeg har utrolig dårlig samvittighet, men det hjelper ikke nå, sier Mysen til NRK.

– Jeg er veldig lei meg for det som skjedde. Jeg sa beklager. Men jeg skjønner han er forbanna.

LA SEG FLAT: Eirik Mysen, her fra NM på Konnerud sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fare for at noen mister hodet

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum så uhellet. Han kaller det «særdeles unødvendig», men forstår også at slikt kan skje når det går såpass tregt underveis og et stort felt ligger samlet.

– Det er fare for at noen mister hodet, det går staver og folk får ødelagt sjansene sine, sier han.

Han legger til at Løwstrøm Nyenget får nye sjanser under NM i Granåsen fra søndag 17. til tirsdag 19. januar. Da venter tre distanser i både 30 kilometer og to ganger 15 kilometer i hver sin stilart.

Må gå alt i NM

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under søndagens renn på Lygna. Foto: Terje Pedersen / NTB

Allroundtreneren forteller til NRK at Løwstrøm Nyenget skal stille på samtlige distanser. Det må han rett og slett dersom han skal gå de siste verdenscuprennene i Lahti i Finland og Falun i Sverige før VM. Og derfra kvalifisere seg til verdensmesterskapet.

– Han har gått to høvelige gode renn på Lygna, men akkurat nå på vippen til å gå verdenscup. Han er påmeldt alle tre distanser i NM. Jeg kan ikke se noe annet enn at han må gå alle tre.

– Han må gå så fort at han må vippe seg inn. Jeg kan ikke garantere en plass i verdenscupen, sier Nossum, og antyder langt på vei at vinneren av søndagens 30 kilometer på Lygna hadde gått femmila i VM.