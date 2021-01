For det som ble kalt et svært viktig uttaksrenn til VM, ble i stedet et stort antiklimaks. Ingen forsøkte på noen ordentlige lange rykk eller støt for å riste av seg de beste spurterne.

Da endte deg også med at et relativt stort felt kom inn på stadion sammen. Over målstreken skilte det bare sekunder mellom sprinterne Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Erik Valnes på de tre pallplassene, og Simen Hegstad Krüger på en tiendeplass.

– Jeg stusser over at de med kniven på strupen ikke prøver, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

– Hvem tenker du på da?

– De som har kniven på strupen.

– Som Martin Johnsrud Sundby med flere?

– Ja.

– Han burde nok ha gått fortere i dag med tanke på femmil i VM. Det skulle han helst ha gjort, sier Nossum, på NRKs spørsmål om hva dette betyr for Sundbys drøm om å gå den siste distansen i mesterskapet i Oberstdorf.

Klæbo sterkest på 30km Lygna

– Langt unna en VM-femmil

For det var stor spenning knyttet til hva Sundby skulle få til. Veteranen har ikke lagt skjul at søndagens 30 kilometer klassisk fellesstart under norgescup på Lygna var svært viktig med tanke på femmila på VM. Han har slitt med store ryggproblemer og har siden sesongstarten til gode å gå skirenn med en frisk kropp.

Men det ble bare en niendeplass. Han forsøkte seg på et form for rykk den siste kilometeren. Det var ikke nok til å få noen luke. I mål var det riktignok ikke mange sekundene opp til vinner Klæbo.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal se på dette. Resultatet er for dårlig, men kroppen er bedre. Jeg har ikke den siste punchen, så fysisk blir jeg satt ut. Jeg trenger mer tid og er langt unna en femmil i VM akkurat nå, sier Sundby til NRK.

Underveis i dagens løp tøyde han ryggen flere ganger for at ryggen skulle bli mer samarbeidsvillig.

– Jeg hadde flaks fordi det går såpass seint. så jeg har mulighet til å gjøre det (tøye) underveis. Jeg har bedre kontroll på det nå, men det er vondt ennå.

TØYDE RYGGEN: Det noe labre tempoet på dagens 30 kilometer gjorde at Martin Johnsrud Sundby hadde tid til å strekke på en vond rygg flere ganger underveis. Foto: NRK

– Ikke god nok

På spørsmål om han faktisk har kontroll på ryggen, svarer 36-åringen slik:

– Vi har tatt utgangspunkt i hva vi tror det er. Det har vært så mange teorier på banen at du aner ikke. Skjært meg opp og sprettet opp muskulatur. Satt kortisonsprøyter og prøvd å bli kvitt problematikken.

– Jeg har vondt de første 15 kilometerne. Men jeg blir bedre underveis, selv om det påvirker all annen muskulatur i i kroppen. Det er ikke gunstig. Men det er bedre enn det har vært. Jeg ser frem til å gå en tremil med skibytte under NM i Granåsen søndag. Det blir spennende. Jeg har tro på et løft til, sier han.

HAR PRESSET PÅ SEG: Martin Johnsrud Sundby, her i pressesonen etter søndagens renn. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Avskriver du deg selv fra VM-femmila?

– Hvis dette var et amerikansk uttak sier det seg selv. men gutter får drømme til «the fat lady sings». Vi får se hvordan dette kommer til å bli.

Sundby har allerede en friplass på 15-kilometeren i Oberstdorf, men har et sterkt ønske om å gå femmila også.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener dagens 10. plass ikke er godt nok for Sundbys del.

– Resultatet tilsier at han ikke er god nok. Hvis han har et ønske å gå inn i VM-troppen, og ikke bare gå 15-kilometeren, som han har friplass til, var nok dette den største muligheten, sier Aukland.

– Overrasket

Uten den store farten underveis, ble det sprinternes store dag på Lygna. Pål Golberg tok andreplassen bak Klæbo og stusset i likhet med allroundtrener Nossum på farten underveis.

– Jeg er overrasket. Mange som har ambisjoner og skulle gjøre det bedre i dag, de måtte ha lagt opp løpet på en annen måte. For meg er det helt greit at det ble sånn, sier han.

Norges nest beste klassisksprinter, Erik Valnes, var storfornøyd med å ta den siste pallplassen. Han var også overrasket over at ingen tok ansvar for å holde farten oppe.

– Ingen prøvde å sette fart. Pål gjorde det litt i den lange bakken. En hvitkledd løper prøvde på en annen runde. Men det var ingen som startet på stadion og dro til skikkelig. Som virkelig prøvde. Så var det i hvert fall ikke noe samarbeid for å holde farten. Det overrasket meg, sier Valnes.

DAGENS VINNER: Johannes Høsflot Klæbo over målstreken like foran Pål Golberg og Erik Valnes. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Så egoistisk at jeg kan tenke det

Sjur Røthe, som ble nummer fire bak de tre sprinterne, mener han akkurat per dags dato er inne på et femmilslag. Han forteller at han ikke var interessert i å holde så høy fart. Begrunnelsen er som følger:

– For min del går jeg løpet som om jeg er i troppen. Jeg er så egoistisk at jeg kan tenke det. Målet mitt var å være med inn (med teten) i dag. Det er min inngang til det. Så er det 86 andre innganger til løpet. Jeg må ha såpass selvltillit og si at jeg er inne i troppen. Og jeg kan gå et løp der andre må gjøre løpet i dag, sier vossingen.

Klæbo vil gå VM-femmila

Johannes Høsflot Klæbo fikk også løpet akkurat som han ville og var fullstendig overlegen på oppløpet, men trønderen hadde håpet på noe høyere fart underveis.

– Det var et litt spesielt renn. Jeg hadde håpet på færre som gikk sammen. Vi var en veldig stor gruppe, sa Klæbo til NRK etter seieren.

På spørsmål om han vil gå femmila i VM, svarte Klæbo:

– Jeg har lyst i hvert fall. I dag er vi 25 mann som kunne gått femmil med de forholdene som var her nå. Det blir spennende å se i ukene fremover. Men jeg har selvfølgelig lyst.