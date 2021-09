Nådeløs Graham Hansen: – Ikke det Norge som jeg vil stå for

– Jeg tror alle kan se seg selv i speilet og si at de som individ ikke har gjort en god nok jobb, sier Caroline Graham Hansen til NRK.

Det er gått 266 minutter og litt tillagt tid siden Guro Reiten scoret Norges forrige mål. De siste tre kampene har endt med tap. Først for Tyskland (1–3), deretter Sverige (0–1). Sist kamp resulterte i norsk rekordtap.

Nederland vant 7–0.

TUNGT: Frida Maanum fortvilte over svakt norsk spill i kampen mot Sverige i juni. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Norge måtte riktignok klare seg uten Chelsea-duoen Reiten og Maren Mjelde, samt mesterligavinner Graham Hansen i den kampen, men ...

– Vi skal innrømme at vi ikke var bedre. Vi møtte et veldig bra Nederland, men det var mye som vi ikke gjorde bra, erkjenner Norges landslagstrener, Martin Sjögren, overfor NRK.

Starter med blanke ark

Forsvarsspillet i Nederland-kampen har allerede vært tema på samlingen før de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Armenia og Kosovo.

De utgjør Norges gruppe sammen med Belgia, Polen og Albania.

Graham Hansen ønsker revansj og mener VM-kvalifiseringen er en fin mulighet til å sette strek over det som har vært og starte med blanke ark. Hun omtaler de tre siste kampene som en vond lærepenge.

– Man er veldig lysten på å vise at det her er ikke det Norge som jeg vil stå for, og det vet jeg at hele gruppen tenker også. Og det har vi snakket om. Vi vet utmerket godt hva vi må gjøre for å få det til å snu, og det kommer det til å gjøre også, lover den norske stjernespilleren.

– Det er mange faktorer som gjør at ting ikke har fungert. Så handler det om å stikke fingeren i jorden og erkjenne at den jobben vi har gjort, med de forutsetningene vi har hatt, ikke har vært godt nok.

Tillit til treneren

Martin Sjögren mener Norge fortsatt skal kunne måle seg med de beste lagene i verden, men at de krever at de hever seg i alle spillets faser.

– Det er en OK inngang til en samling å få en push på at vi må gjøre ting bedre om vi skal fighte med dem som er best. Men det har vi alltid trodd at vi kan. Vi har vist at vi har gjort det tidligere, så jeg er optimistisk, sier landslagstreneren.

NORSK SJEF: Landslagstrener Martin Sjögren i dialog med Barcelonas nysignering, Ingrid Syrstad Engen. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Avstanden til de beste lagene i verden – føles det som om den blir større?

– Med bakgrunn i den forrige samlingen så kan jeg ikke si nei. Det er en vei dit, men det har vi visst om.

På spørsmål om spillergruppens tillit til trenerteamet, er Graham Hansen, kaptein i Mjeldes fravær, krystellklar:

– Helt super. Veldig bra. Som jeg sa, det er ikke sånn at det er kun deres skyld at vi har vært dårlige. Det er like mye vår skyld. Og så lenge begge parter er enige om det så er tilliten stor, for at vi skal få til dette prosjektet til å gå i riktig retning og kvalifisere oss til VM.