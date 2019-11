Lagerbäck frykter at helsa kan stoppe VM-drømmen

Dopingsak ryster Romania før VM

Fire rumenske VM-spillere fra samme klubb er under etterforskning for mulig doping, bekrefter Romanias svenske landslagssjef.

Tomas Ryde, svensken som trener det rumenske kvinnelaget i håndball, sier til Aftonbladet at fire spillere fra klubben Brasov har gjennomgått et behandlingsopplegg, som kan ha ført til at de blir tatt for doping.

Romania spiller i gruppe C med Kasakhstan, Ungarn, Montenegro, Senegal og Spania. (NTB)