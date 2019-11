Malta sjokkerte – Sørloth reddet Norge fra flause

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror vi skal glemme denne kampen så fort som mulig, for det er ikke godt nok i det hele tatt. Hver gang de kommer over midten føles det ut som det blir farligheter, og vi skal selvfølgelig score flere enn to mål. sier matchvinner Alexander Sørloth etter kampen til TV 2.

Trabzonspor-spilleren scoret i sin tredje kamp på rad da Norge avsluttet landslagsåret med 2-1-seier mot Malta.

Men til pause var det lite glede å spore i den norske leiren:

– Ikke bra nok. Vi åpnet kampen veldig bra, spesielt det første kvarteret. Men i en lang periode etter det var vi svake og det ble en jevnspilt kamp. Vi har ballen mye, de forsvarer seg godt. På baklengsmålet er det litt klassisk. Vi mister konsentrasjonen, vi har dårlig balanse og plutselig har de 1-1, var den knallharde dommen fra landslagsassistent Per Joar Hansen etter første 45.

I pauseintervjuet hos TV 2 var «Perry» svært misfornøyd med flere deler av Norges spill første omgang.

– Konsentrasjonen har ikke vært god nok, balltempoet har ikke vært bra nok. Vi må opp mange hakk i andre omgang.

– Det som ikke skulle skje, det skjedde

– Malta gjør 1-1, Malta gjør 1-1! utbrøt NRKs kommentator Olav Traaen.

Det var trolig flere tilskuere på Ta'Qali som hadde et ørlite håp om at nasjonen skulle gå fra fotballdepresjon til fotballsensasjon. For Maltas landslag tapte 0-7 mot Spania for tre dager siden. I kveld var de nære sitt første poeng på åtte måneder, mot Norge.

Den gamle Lillestrøm-yndlingen Michael Mifsud (38), med kapteinsbindet, slo et innlegg fra høyre som gikk i en perfekt bue over og forbi Norges bakre rekke.

Paul Fenech lurt seg inn i feltet og bredsidet inn utligningen.

– Dette kan ikke være bra for helsa til en kar født i Katrineholm i 1948, 71 år gamle Lars Lagerbäck. 1–1 borte mot Malta. Med all respekt, det er et av de dårligste fotballagene i verden. De er nummer 182 på FIFA-rankingen. Nå må Norge ta seg sammen, var dommen fra NRKs kommentator.

– Birger Meling skjermer en spiller, men burde gått på ballen istedenfor. Svakt backspiller av Meling i den situasjonen, konkluderte Morten Morisbak Skjønsberg med.

Norsk drømmeåpning

Joshua King fant Mats Møller Dæhli i kampen mot Malta i 2014. Fem år senere var rollene snudd.

Mats Møller Dæhli fikk tillit fra start på banen han scoret sitt eneste landslagsmål i 2014. Med et strøkent innlegg fikk King en enkel jobb med å sette inn Norges første.