Lægreid reforhandlet sponsoravtale rett før VM-suksessen: – En genistrek

Sturla Holm Lægreid har blitt en av verdens beste skiskyttere på rekordtid og står allerede med to VM-gull i Pokljuka. Kontrasten fra samme tid i fjor kunne knapt vært større – også om man ser på det økonomiske aspektet.

– Hvor mye tjente du på å være skiskytter i fjor?

– Litt under hundre tusen kanskje.

– Og hvor mye har du tjent til nå denne sesongen?

– Altfor mye, sier Lægreid.

Fikk Bø-hjelp

NRK har regnet seg frem til at 23-åringen fra Bærum har innkassert 1,7 millioner norske kroner bare i premiepenger. I tillegg har han gått fra å ha onkel og tante som eneste personlige sponsor i 2020, til å bli et ettertraktet sponsorobjekt etter vinterens sterke resultater, og har nå avtaler med Madshus, Swix, Kinetixx, AF Gruppen og Julbo.

Det var hans langt mer rutinerte lagkamerat, Tarjei Bø, som rådet ham til å sette seg ved forhandlingsbordet like før VM. NRK vet at Lægreid reforhandlet avtalen med skifabrikanten Madshus rett før mesterskapet.

RUTINERT: Tarjei Bø har mange års erfaring som landslagsløper. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Det var Tarjei som kom med tipset om å «deale» litt i sesong slik han gjorde da han slo gjennom. Det er han jeg skal takke for at jeg klarte å være litt businessmann nå, han har vært min støttespiller i forhandlingene.

– Jeg trenger litt hjelp på skytebanen og han trenger litt hjelp på møtebordet, forteller Bø som enn så lenge står uten medalje dette mesterskapet.

Bø forklarer at han hadde «hundrevis av spørsmål» da han kom inn på landslaget og at han synes det er fint å kunne hjelpe skiskytterkometen med det utenomsportslige også.

– En genistrek

Forhandlingene av sponsoravtalene til Lægreid sikret ikke bare en ekstra stor VM-bonus, men også en mental fordel, ifølge 23-åringen.

– Det var mest for å ha mindre prestasjonspress på meg selv, så jeg har liksom senket skuldrene. Jeg tror det var en genistrek og det har jo gått bra for min del, så jeg er veldig fornøyd med det.

– Du kunne kanskje fått enda mer hvis du gjorde det etter VM?

– For meg så er det viktigere å ha tryggheten. Hadde jeg hatt et fantastisk VM kunne jeg kanskje hatt bedre kontrakter, men for meg er det ikke pengene som er det viktigste. For meg er det viktigste å ha gode samarbeidsspillere og ha noen som støtter meg. Det tror jeg var en genistrek.

GULLFEIRING: Sturla Holm Lægreid (i midten) feiret gullet på normaldistansen sammen med bronsevinner Johannes Dale (t.h.). Foto: Primoz Lovric / NTB

Godt rustet til satsingen fremover

I tillegg til VM-gullene har Lægreid fire individuelle verdenscupseire og er nest best i sammendraget. Nå som han også har fått en inntekt i millionklassen, ser han lyst på satsingen fremover.

– Det er en god investering for min fremtid, sier han og påpeker:

– Men det er ikke pengene som er årsaken til at jeg driver med det her. Så lenge jeg har nok penger til å holde på med skiskyting så er det godt nok.