Lægreid har sjokkert skiskyttereliten – har onkel og tante som eneste sponsor

Den norske 23-åringen er den eneste skiskytteren som har vunnet to verdenscuprenn denne sesongen. Den første seieren kom på åpningsrennet i Kontiolahti. Deretter fulgte han opp med å slå alle på sprinten i Hochfilzen, og da tok følelsene overhånd.

– Da var først da jeg så hva den første seieren betydde for familien og alle rundt at det gikk litt opp for meg hvor stort det egentlig er. Så da satt det ekstra i den gangen her, ved å ha muligheten til å gjøre familien og alle rundt meg så glade en gang til, forteller Lægreid.

GJENNOMBRUDD: Sturla Holm Lægreid har imponert stort og fått sitt internasjonale gjennombrudd denne vinteren. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Får reklame på børsa og bilen

Familien har vært hans viktigste støttespillere etter at han bestemte seg for å satse på skiskyting. Først og fremst foreldre og besteforeldre, men også tanter og onkler har betydd mye, og da spesielt onkel Ulf Lægreid og tante Ane Heiberg.

– Jeg hadde vært på sponsorjakt i ganske mange år uten hell, og da onkel fikk høre rykter om det forslo han at han kunne kjøpe sponsorplass. Så slang tante seg på også, forklarer 23-åringen.

STOLTE: Tante Ane og onkel Ulf synes det er stas at nevøen presterer så godt i verdenscupen, og at de har fått sponse ham de siste par årene. Foto: Privat

Uten konkurranse fikk dermed «Onkl'U & Tant'A», som de kaller seg, sponsorplass på både børsa og bilen til nevøen for et par år siden.

– Det er morsomt med klistremerket, vi har jo tøysa litt med det. Det er ikke noe stort beløp vi har bidratt med, mest en symbolsk sum for å støtte ham, sier Heiberg.

– Gøy å gi noe tilbake

Med den utviklingen Sturla Holm Lægreid har hatt det siste året, er det ikke usannsynlig at onkelen og tantens klistremerke blir skiftet ut etter hvert.

– Det Sturla har vist til nå denne sesongen er helt ekstremt. Vi har alltid visst at han har vært systematisk og flink, men vi sa vel egentlig før sesongstarten at om han klarte å komme seg opp blant de 15 beste ville det være kjempebra, forteller Ulf Lægreid.

Men noen økonomisk gevinst for ekteparet Lægreid blir det neppe med det første.

– Det er ikke akkurat noe firma da, så jeg vet ikke om den reklamen gir dem noe særlig mer inntekter, men det er i alle fall veldig kult å ha dem på børsa til jeg får noe annet. De har jo vært en viktig del av oppveksten min og bidratt til at jeg har blitt den jeg er i dag, så det er veldig gøy å gi noe tilbake, sier skiskytteren.

«Den minst sponsa på laget»

Lægreid sier han er den eneste uten personlig sponsor, om man ser bort ifra onkelen og tanten, på det norske elitelandslaget.

Han tror det at han er «den minst sponsa på laget» har sine naturlige årsaker, ettersom han tross alt fikk sitt store gjennombrudd i år.

– Og så er jeg jo fra Bærum da, jeg kan ikke bli Bærums store sønn akkurat. Sammenlignet med å være fra Geilo eller Fetsund, så er det litt vanskeligere å utmerke seg når man er fra en stor plass, sier han og flirer.

– Men jeg fikk en melding fra onkel der han skrev at «nå må du faktisk gi bort den plassen til noen ordentlige sponsorer», så får jeg det så ryker nok den plassen, legger han til.