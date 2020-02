Det er den franske avisen L'Équipe som skriver dette.

Gilles Beyer er allerede under etterforskning for overgrep og voldtekt av den tidligere kunstløperen Sarah Abitbol da hun var mellom 15 og 17 år. Hun fortalte om overgrepene i sin selvbiografi «Un Si Long Silence».

Beyer erkjenner å ha hatt et intimt forhold til Abitbol, men har en annen versjon av saken enn den tidligere kunstløperen. .

Tre andre kunstløpere har også anklaget Beyer for seksuelle overgrep og voldtekt da de var mindreårige. De beskylder også to andre trenere for det samme.

Nå rettes det altså nye anklager mot treneren, som er et kjent navn innen fransk kunstløp. Beyer beskyldes for seksuell trakassering og utpressing av kunstløperen Nadjma Mahamoud, som er 20 år i dag, og hennes mor.

Den tidligere kunstløperen Sarah Abitbol fortalte om overgrepene i sin selvbiografi. Foto: Olivier Morin / AFP

– Følte meg ydmyket

Mahamoud, som ble fransk juniormester i 2014, møtte treneren sammen med sin mor, Sabina Mahamoud, da de kontaktet klubben Français Volants i Paris høsten 2017.

Ifølge moren skal den tidligere treneren ha begynt å sende obskøne meldinger til henne på telefonen nesten umiddelbart.

Etter hvert kom det frem at Beyer forlangte seksuelle tjenester om han skulle trene datteren hennes.

– Hvis du ligger med meg, betaler du ingenting. Da skal jeg føre datteren din opp til det høyeste nivået, skal han ha skrevet.

– Han visste at jeg hadde dårlig råd og prøvde å dra fordel av situasjonen. Jeg følte meg ydmyket, sier hun.

Nadjma Mahamoud bestemte seg for å forlate klubben da hun fikk vite om meldingene.

Ifølge L'Équipe skal det ha blitt utvekslet mer enn 120 tekstmeldinger mellom Beyer og moren til Nadjma Mahamoud iløpet av en fem måneders periode i 2017 og 2018.

Presidenten i det franske skøyteforbundet (FFSG), Didier Gailhaguet, nekter å gå av. Foto: Francois Mori / AP

Vil ikke trekke seg

Kunstløpskandalen i Frankrike får stor oppmerksomhet i hjemlandet, og Frankrikes idrettsminister Roxana Maracineanu oppfordrer nå andre eventuelle ofre til å melde seg.

Hun krevde tidligere i uken at presidenten i det franske skøyteforbundet (FFSG), Didier Gailhaguet, måtte gå av på grunn av skandalen.

Foreløpig har han nektet å vurdere sin stilling.

– Jeg vil ikke trekke meg før jeg ser resultatene av etterforskningen, sa Gailhaguet onsdag kveld.

Gailhaguet har vært president for FFSG siden 1998 med et avbrudd mellom 2004-07 da han ble suspendert av Det internasjonale skøyteforbundet for sin rolle i en dommerskandale ved OL i 2002 i Salt Lake City, ifølge Reuters.

Også Gilles Beyer har vært innblandet i andre skandaler tidligere.

På begynnelsen av 2000-tallet ble han etterforsket for upassende oppførsel mot en mindreårig kunstløper under et opphold på en treningsleir. Til tross for dette var han lagleder for det franske juniorlaget i 2011.

– Det er lett å dømme nå som vi vet fakta, kommenterte Gailhaguet under en pressekonferanse onsdag.