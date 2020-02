Overgrepsskandale ryster fransk idrett: – Han begynte å gjøre fæle ting

Denne uken ble det klart at det åpnes etterforskning etter at det har kommet påstander om seksuelle overgrep og voldtekter av tidligere kunstløpere da de var mindreårige.

I sin selvbiografi, Un Si Long Silence, har den tidligere kunstløperen Sarah Abitbol beskyldt sin tidligere trener, Gilles Beyer, for seksuelle overgrep da hun var mellom 15 og 17 år.

– Jeg ble voldtatt som 15-åring, hevder hun blant annet i et intervju med magasinet L'Obs.

– Han begynte å gjøre fæle ting som førte til seksuelle overgrep. Det var første gang en mann rørte meg, sier Abiltol, som i dag er 44 år.

PARDANS: Sarah Abitbol er her sammen med pardanspartner Stephane Bernadis i 2000. Foto: Dusan Vranic / AP

Flere anklager

Abitol konkurrerte i pardans og har blant en bronsemedalje fra VM i 2000 og flere medaljer fra EM. Hun vant også det franske mesterskapet hele ti ganger før hun la opp.

Treneren Gilles Beyer er et kjent navn innen fransk kunstløp. Han erkjenner å ha hatt et intimt forhold til Abitol.

Etter å ha trent Abitbol, ​​ble Beyer trener for Frankrikes landslag. På begynnelsen av 2000-tallet ble han gjenstand for to etterforskninger om uredelig oppførsel, ifølge BBC. Han fortsatte imidlertid som trener frem til 2018.

– Jeg er klar over at dette forholdet var upassende, med tanke på mine plikter og hennes alder på den tiden, sier treneren om Abitols beskyldinger.

Treneren har bedt om unnskyldning. Den har imidlertid Sarah Abitbol avvist, og sier at hun ønsker å stille de ansvarlige til ansvar.

Tre tidligere kunstløpere har også anklaget Beyer for seksuelle overgrep og voldtekt da de var mindreårige. De beskylder også to andre trenere for det samme. Også disse trenerne er tilknyttet det franske kunstløpforbundet.

Den ene av disse har ikke kommentert beskyldningene, mens den andre har benektet påstandene.

I HARDT VÆR: Presidenten i det franske kunstløpforbundet, Didier Gailhaguet. Foto: Francois Mori / AP

Krever avgang

– Ofrene må bli hørt, sier Frankrikes idrettsminister Roxana Maracineanu i en uttalelse.

Hun krever at presidenten i det franske kunstløpforbundet, Didier Gailhaguet, går av på grunn av skandalen, melder BBC.

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Frankrike, og 50 franske toppidrettsutøvere har nå signert et brev der de støtter Abitol.

Der skriver de blant annet at de er forferdet, men ikke overrasket.

– Vi kan ikke lenger være stille! Det er på tide å handle, står det i støtteoppropet.

Aktor i Paris, Remy Heitz, sier at man nå vil forsøke å avdekke om det kan finnes andre ofre som kan ha blitt utsatt for lignende overgrep i denne saken.