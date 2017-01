Kroatia-profil: – Norge spiller den flotteste håndballen

Nok et tap for Avalanche

For andre gang denne uken gikk Andreas Martinsen og Colorado Avalanche på et hjemmetap. Gjestene fra Vancouver ble for sterke og tok hjem en 3-2-seier. Sven Bärtschi ble matchvinner for Canucks. Martinsen fikk 13 minutter på isen for Avalanche. (NTB)