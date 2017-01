Fotballandslaget takker: – Moro at Norge slo Ungarn i noe!

– Jeg fikk med meg at de skulle spille mot Ungarn, og at det var snakk om at de ville ta hevn. Og det syntes jeg jo høres veldig hyggelig ut, sier Alexander Tettey til NRK.

Norwich-proffen er en av dem som spilte fra start i begge kampene etter at «hele» Norge hadde jublet for at Ungarn ble trukket som motstander i play off-kampene til EM i 2016.

Og alle husker selvsagt hvordan det gikk. Et skuffende 0-1-tap hjemme på Ullevaal mot en storspillende Gabor Kiraly, keeperen med joggebuksen, ble fulgt opp med 1-2-nederlag i Budapest der Norge spilte uten «ren» spiss. Det som skulle være en parademarsj mot EM endte i full fiasko.

– Jeg er kjempeimponert over at håndballguttene har kommet seg til semifinalen. Good job boys, er meldingen fra Tettey til landslagskollegene i Albertville.

Tok hevn

Tirsdag kveld, drøye 14 måneder etter fotballnedturen mot Ungarn, fikk norsk lagidrett revansj. Håndballandslaget feide over ungarerne og tok seg til en historisk semifinale i VM.

– Jeg syns håndballguttene har vært knallgode. De er harde i skallen. Vinnerskaller, sier Marcus Pedersen.

Strømsgodset-spissen kom inn som innbytter til pause i bortekampen mot Ungarn sammen med Pål André Helland. Han har fulgt mesterskapet i Paris tett denne måneden, og tror Norge har gode sjanser i semifinalen i Paris fredag kveld.

– Det kan gå hele veien det der, men Frankrike blir vel harde å møte til slutt, sier Pedersen, og legger til:

– Veldig moro at Norge slo Ungarn i noe da!

Imponert Forren

Landslagsstopper Vegard Forren ble ikke 1860 München-spiller forrige uke, og trener med gamleklubben Molde i påvente av en ny arbeidsgiver. Fritiden bruker han blant annet til å se på håndballguttene.

– Jeg er veldig imponert! De blir bare bedre og bedre for hver kamp. Nå tror jeg de går hele veien, sier Forren til NRK.

– Var det godt å få en revansj mot Ungarn?

– Så klart det var deilig å «grise» Ungarn! Om vi ikke får muligheten til revansje, er det bra håndballguttene tar ansvar.

