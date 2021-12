Kritiske til «Nepos» tabbe-VM: – Ikke til å tro

– «Nepo» har ikke taklet det psykiske presset. Han har ikke klart å håndtere det å spille et VM. Han pleier ikke å gjøre så store tabber til vanlig, sier Espen Agdestein til NRK.

Den tidligere Carlsen-manageren fikk fredag se Magnus Carlsen skrive seg inn i sjakkhistorien med gullskrift da han tok sin femte strake VM-tittel. Nordmannen blir naturligvis hyllet av en hel sjakkverden for sin prestasjon ved brettet, men denne gangen snakkes det nesten like mye om motstanderen.

Jan Nepomnjasjtsjij har nemlig hatt et brutalt VM preget av store tabber og knusende tap.

– Magnus er glad for å vinne, men han er ikke glad for å se tabber som dette. Når han får en gave som dette, er det bare å ta imot, sier Agdestein.

SE VIDEO: Her gjør Nepo den tredje avgjørende tabben i VM. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her gjør Nepo den tredje avgjørende tabben i VM.

– Nesten ikke til å tro

Fredag gjorde «Nepo» sin tredje avgjørende tabbe i VM. Denne gangen var det trekk 23 som fikk eksperter og sjakkprofiler til å gni seg i øynene.

Russeren flyttet bonden sin til g3 og i samme sekund fløy «sjakkpila» langt over på Carlsen sin side. Tabben gjorde at Carlsen kunne slå ut hesten til «Nepo» på e3 uten særlig konsekvenser.

– Oi, oi, oi. Er det mulig at han gjør dette trekket? Jeg må nesten se dette selv på analysebrettet. Dette fremstår som en helt, helt utrolig tabbe som er enda grovere enn de andre. Det er nesten ikke til å tro, utbrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae i studio.

Bae beskriver Nepomnjasjtsjijs VM som en «katastrofe».

– Dette er ord jeg vanligvis ikke bruker. Det er bare et brettspill, men han gjør altså tre utrolige tabber. Denne er den største av de alle, sier Bae.

VG-ekspert Jon Ludvig Hammer brukte også store ord da han skulle beskrive russerens prestasjoner i Dubai.

– Det er tredje gang på en uke. Magnus skjønner ikke hva som foregår. Det er dette «Nepo» vil bli husket for i denne kampen: Gigantiske tabber, utbrøt Hammer i VGTV-studio.

SE VIDEO: Her kan du se seiersintervjuet med Magnus Carlsen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her kan du se seiersintervjuet med Magnus Carlsen.

Mener «Nepo» virker desillusjonert

Da russeren gjorde tabbetrekket, gikk det også et gisp igjennom spillokalet i Dubai. Da skjønte også Team Carlsen hvor det hele kom til å ende.

Samtidig som champagnen ble lagt på kjøl i Team Carlsens private «lounge», tok Carlsens sjefsekundant, Peter Heine Nielsen, seg tid til et kort intervju med NRK.

Han virket nesten forbløffet over russerens prestasjoner.

VERDENSMESTER: Magnus Carlsen smilte bredt etter seieren. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Sjakk er en merkelig sport. «Nepo» virker desillusjonert. Det virker som om han nesten gleder seg til matchen er over, sier Nielsen.

Sjakkekspert Sheila Barth Stanford påpeker at 31-åringen spiller med ekstrem presisjon - unntatt når han gjør feil. Hun tror man blir en dårligere versjon av seg selv når man spiller mot Magnus Carlsen.

– De dårlige trekkene til «Nepo», ville en vanlig klubbspiller vært skuffet over å gjøre. Så dårlige er de. Men han leverer også i dag et parti med nesten bare gode trekk. Man blir imidlertid overrasket over hvor dårlige de dårlige trekkene er, sier hun.

«Nepo» vil slå tilbake

Jan Nepomnjasjtsjij fikk mange spørsmål om skuffelsen på pressekonferansen etter partiet. Han tok seg som alltid god tid til å svare på de kritiske spørsmålene fra journalistene.

Der røpet russeren at han ikke hvorfor han kollapset.

– Jeg har tapt partier før etter tabber, men ikke som dette, sier han og fortsetter:

– Jeg har en del å forberede. Nå skal jeg hvile, så må jeg finne ut av litt ting slik at jeg kan spille bedre i fremtidige turneringer.

På pressekonferansen takket den russiske stjernen sekundantteamet sitt, som består av blant andre trener Vladimir Potkin og tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin.

– Jeg beklager at det ikke gikk bedre.