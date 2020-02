Kritisk Iversen gir laget strykkarakter etter trøbbelvinter: – Altfor dårlig og for mye surr

– Det er en stor overraskelse for meg. Normalt prøver de å perfeksjonere alt og har gjort alt perfekt. De er godt organiserte. De gjør alt de kan for å ikke bli syke. I fjor var de sterke på alt, nå har de hatt store problemer, sier Russland-trener Markus Cramer til NRK.

Cramer sier han ikke har nok informasjon som tilsier at norske løpere og støtteapparat har tatt for lett på ting denne sesongen. Men han tror grunnen til at ting går litt mindre Norges vei handler om en reaksjon på suksessen i fjor, der Norge tok seks av seks gull i herreklassen.

VURDERER NORGE Markus Cramer er trener for russiske langrennsløpere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

Hektet av i kampen om hovedmålet

For foran Ski Tour 2020 er de norske stjernene så godt som hektet av i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Det var årets store mål.

Det skiller 425 poeng mellom Bolsjunov i tet og Klæbo på andreplass. Alle mener det ikke er sjanse for at en nordmann står igjen med den «gule trøya» på tampen av sesongen. Selv om det er åtte individuelle konkurranser som gjenstår etter Touren.

Men de norske løperne feiler ikke bare på hovedmålet. Flere norske løpere er også bak den suverene russeren i distansecupen.

– Strykkarakter

Listen over norske løpere som av en eller annen grunn er ute i lengre perioder gjennom sesongen begynner å bli lang. Utenifra kan noe virke som rene tilfeldigheter og krefter utenfor utøvere og støtteapparats hender. Ved andre anledninger er mye selvforskyldt.

– Som lag er det strykkarakter. Der må vi stramme opp og prøve å skjerpe oss. Det har vært mange runder med magevirus og masse «skit», sier Emil Iversen – og fortsetter:

– Det er greit å gjøre det unna, prøve å ta litt lærdom, men det er altfor dårlig. Det har vært for mye surr på den fronten for min del og for andres del, sier Emil Iversen.

GOD STEMNING: Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Erik Valnes, her fra pressekonferansen til det norske landslaget fredag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Sykdom og skader

Det har vært store sykdomsutbrudd i forbindelse med minitouren i Ruka, det samme i Tour de Ski. Flere ble slått ut både underveis og like etter at touren var over.

En profil som Didrik Tønseth har trolig fått ødelagt deler av sesongen etter å ha valgt å delta i terreng-EM i desember.

Martin Johnsrud Sundby har slitt voldsomt med ryggen og måtte bryte et renn i Davos samme måned. Det tok lang tid før veteranen var tilbake i konkurranse etter den siste ryggsmellen.

I romjulen og i januar har også Emil Iversen gjort valg han har angret på. Blant annet ved å stille opp på skirenn der han kanskje heller burde stått over.

Johannes Høsflot Klæbo presterte å pådra seg brudd i hånden ved å slå på en boksemaskin.

Antyder feilvalg

I sin retur til verdenscupsirkuset er Iversen uansett i praktslag. Han er så godt som på hjemmebane når touren begynner i svenske Östersund lørdag formiddag.

Det er ikke mange timene til grensen og videre til Meråker, bygda Iversen er fra. Der er det også målgang torsdag neste uke. Iversen legger ikke skjul på at han har mye å bevise etter noen blytunge uker etter Tour de Ski.

Der ble han nemlig syk. Han har aldri helt kommet seg etter sykdommen. Han antyder at han kanskje gikk ett renn for mye i Tour de Ski. Kanskje gjorde han også det etter touren. For under prøve-VM i Oberstdorf i januar gikk alt galt. Iversen røk ut av sprinten allerede i prologen og brøt tremila den gangen.

SKUFFET: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen så slik ut etter at de begge brøt 30 kilometeren under prøve-VM i Oberstdorf. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Amatørmessig

Siden har han trent. Og forsøkt å komme seg til hektene igjen. Det føler 28-åringen han endelig har klart etter en måned med mye trøbbel.

Han føler han ikke kan snakke for andre enn sin egen del og han slår fast at han ikke har senket «guarden» – det vil si blitt mindre oppmerksom på detaljer for at han skal lykkes. Iversen gir seg selv terningkast seks for jobben som ble gjort før jul. Det vil si beste karakter.

– Men hvordan jeg håndterte sykdommen i Tour de Ski etterpå er amatørmessig, sier han.

KLAR FOR SKI TOUR: Martin Johnsrud Sundby, her fra pressekonferansen i Östersund fredag kveld. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

«Laidback»?

Martin Johnsrud Sundby føler ikke at han kan svare på vegne av hele gruppen på spørsmål om det er gjort for mange vurderinger underveis i sesongen som er gode eller dårlige.

– Det er en dårlig vurdering å slå på en bokseball alt du kan, og det er ikke sikkert han hadde gjort det hvis det hadde vært VM denne uka, men utover det ser jeg ikke helt hva folk kunne gjort annerledes. Selvtillit kan skape en ørliten følelse av at man blir «laidback» (avslappet), uten at du er bevisst det.

– Man kan bli ørlite for «laidback» hvis man er for trygg på seg selv. Kanskje det er det. Kanskje det er derfor Didrik løper i Portugal, kanskje han er litt for trygg på at han er god. Hvis han ikke hadde vært trygg på at han er kanongod, så hadde han ikke tenkt på det, sier Sundby.

SVARER IVERSEN: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere i sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ubevisst senker «guarden»

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke med på at store deler av laget hans har vært slepphendt.

Han trekker frem at flere løpere har gjort det ekstremt bra i år, som Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Han legger til at sykdom og skader er det verste han vet, men at de spesielt er mest viktig å unngå i mesterskapssesonger.

– Og vi kan ikke gardere oss fullt ut mot sykdom. Vi reiser mye, men tar så mange forhåndsregler som vi kan. Det som skjedde i Tour de Ski ... Det vet vi ikke hvor kom fra. Der er det ikke mye vi kunne gjort annerledes, sier Nossum.

Han påpeker også at det er umulig å gardere seg mot akutte skader.

– Men det er ikke tvil om at faren med mesterskapsfrie sesonger, er at folk prøver ut nye ting. I hvert fall når det gikk så bra i fjor. Kanskje man ubevisst senker «guarden» litt, sier treneren.

Lørdag starter i hvert fall Nossum, Iversen, Sundby og resten av landslaget jakten på Ski Tour-seier.