Kritisk til Start-investorer: – En etisk gråsone

– Hvilke former for pengestøtte idretten ønsker å ta imot er et verdispørsmål idretten selv må ta stilling til. Men det er grunn til å tro at dette er penger som delvis er tjent via spillselskaper som opererer i en gråsone opp mot norsk lov.

Det skriver Tonje Sagstuen, kommersiell direktør i Norsk Tipping, i en e-post til NRK.

Det er knapt gått et døgn siden Starts ledelse gledesstrålende kunne fortelle om friske penger inn i Start, signert et nystartet investeringsselskap kalt «Start en Drøm AS». I går fortalte NRK om at investorene sto klare med til sammen 40 millioner kroner over en tiårsperiode, der ti millioner skulle bli stilt til veie ved avtaleinngåelsen.

Tidligere i dag kom det fram at de fem som sitter på eiersiden i det nystartede selskapet – Christopher Langeland, Robin Reed, Mads Nesset, Frode Fagerli og Kjetil Aasen – har tjent mange millioner kroner på internasjonale spilltjenester gjennom selskapet Gaming Innovation Group (GIG), et selskap som er børsnotert i Oslo.

LES OGSÅ: Blir dette redningen for Start?

– Er det denne typen penger vi trenger?

Fotballforsker Tor Geir Kvinen synes det er betenkelig at investorene har bakgrunn fra gamingindustrien, ettersom mye av pengene kommer fra mennesker med spillproblemer.

– Når pengene kommer fra internasjonal gambling, må man stille det etiske spørsmålet om det er denne typen penger vi trenger.

– Er det uetisk?

– Jeg vil ikke kalle det uetisk, men jeg vil stille spørsmål til hvor pengene kommer fra. Det gjør andre typer idrettslag og idrettsutøvere, og vi har eksempler på flere som har sagt nei til millionsummer, sier han.

– Helt uproblematisk

Starts administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal mener investorenes bakgrunn er er helt uproblematisk.

– Jeg skjønner at spørsmålene blir stilt, men du må huske på at dette er lokale gutter som virkelig har lykkes i et verdensmarked, og de er verdensledende på flere områder. De har et brennende engasjement for at Start skal lykkes, og så har de klart å tjene gode penger gjennom å ha vært utrolig dyktige. De har klart å opparbeide seg noen penger som gjør at de kan starte et privat selskap og gå inn i Start, så jeg har ingen betenkeligheter med det.

– Spill foregår både i Norge og i utlandet. De er børsnotert, de opererer i et anerkjent verdensmarked, og det spilles over hele verden.

Investorene ble presentert på pressekonferansen torsdag kveld, men samarbeidsavtalen med det nye selskapet skal behandles i et ekstraordinært årsmøte 6. juli