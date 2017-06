Kritisk til friidrettsledelsen etter Ingebrigtsens flybom

EKSPERT: Vebjørn Rodal er kritisk til reiseplanen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Et kansellert fly gjorde at Filip og Jakob Ingebrigtsen ble tvunget til å trekke seg fra lag-EM i Finland lørdag. Det burde aldri ha blitt et problem, mener NRKs friidrettsekspert.

– Reiseopplegget hadde i utgangspunktet litt for høy risiko. Her burde ledelsen satt ned foten og sagt at de burde reise dagen før og ikke samme dag som konkurransen, sier Vebjørn Rodal.

Brødrene er på høydeopphold i Sveits sammen med far og trener Gjert Ingebrigtsen. De ville likevel delta for Norge, men for å få det til, skulle de reise tur/retur St. Moritz – Vaasa på under et døgn. Turen innebar en lengre biltur og to flybytter, som gjorde at de ville være på plass halvannen time før Filips 1500 meter.

Klandrer ikke Ingebrigtsen

Men da flyet fra Zürich til Berlin ikke gikk, rakk ikke gutta frem i tide.

– Vi hadde gjort det samme igjen. Vi kan ikke ta høyde for, eller hjelpe for kansellerte fly. Sånn er det bare av og til. Det er ekstremt trasig for gutta, men vi får ikke gjort noe med det nå, sier Gjert Ingebrigtsen.

Rodal mener Ingebrigtsen-familien ikke bør klandres selv for reiseplanen.

– De bestemmer sitt opplegg, men vi skal ikke ta dem på dette, for vi ser på gang på gang at mye av det de gjør er riktig. Men ledelsen burde nok bedt dem pent om komme dagen før, sier den tidligere olympiske mesteren.

– Det er litt for mye på spill her for mange andre, fortsetter Rodal.

– Velter Norges mulighet

For Ingebrigtsen-brødrene var veldig viktige for Norge i kampen om opprykk til Superligaen i lag-EM. Nå må i stedet reserver inn på 1500 meter, og 5000-meteren til Jakob.

– Det er veldig synd for Norge. Det velter muligheten for et godt resultat, så får vi bare håpe resten av troppen klarer å holde motivasjonen oppe her, påpeker kommentator Jann Post.

– Kan det i verste fall ende med nedrykk enda en divisjon?

– Vi har en del gode utøvere her som bør ta mange poeng, så så galt bør det ikke gå.

Var med på planen

SJEF: Håvard Tjørhom. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sportssjef, Håvard Tjørhom, i Norges Friidrettsforbund forteller at de var med på å sette opp reiseruta fra Sveits til Finland.

– Det var en «tight» plan, uten tvil. Det snakket vi om også. Når det er fly involvert er det alltid en risiko, men dette var en strek i regningen, sier Tjørhom til NRK.

– Hvorfor sier dere ikke at de bør dra dagen før?

– Reiseruta ville vært lang uansett og vi ville at avbrekket fra høyden skulle være så kort som mulig. Opplegget ble lagt i dialog med Gjert, og vi ville gjøre det så optimalt for dem som mulig til det som kommer senere i sommer.