PAPPA OG TRENER: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Det er ekstremt trasig. En forferdelig nedtur, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Filip og Jakob Ingebrigtsen skulle fly til Finland for å delta for Norge i lag-EM lørdag morgen klokken 06.20, men flyet fra Zürich til Berlin ble kansellert og duoen rekker dermed ikke frem til Vaasa i tide.

– Gutta gledet seg til å dra på seg landslagsdrakta igjen, for det synes de er stas.De liker jo ikke å stå opp klokka halv tre på natta heller, så dette var dumt på mange måter, forteller faren.

NRK skrev tidligere denne uken om brødrenes elleville døgn for å kunne stille for Norge i det viktige mesterskapet. Først skulle de kjøre bil i flere mil, før de etter planen skulle bytte fly flere ganger for rekke til Finland fra høydeoppholdet de er på i sveitsiske St. Moritz.

– Nå sæler vi om og drar ned til Italia for å løpe en baneøkt, for vi må jo få den økta vi skulle hatt i Finland, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Krise for Norge?

Filip skulle løpe for seier på 1500 meter, mens Jakob var påmeldt til 5000-meteren. Norges Friidrettsforbund er nå i en dialog med Det europeiske friidrettsforbundet om de kan få sette inn reserver på distansene, opplyser de i en pressemelding, selv om fristen egentlig har gått ut.

Norge rykket ned fra Superligaen i lag-EM etter sisteplass i 2015. Dette året skulle gode prestasjoner på friidrettsbanen forhåpentligvis sende Norge opp igjen i det gode selskap. Ingebrigtsen-brødrene var svært viktige for laget, spesielt ettersom også Isabelle Pedersen og Vladimir Vukivevic måtte melde forfall.

– Det er veldig synd for Norge. Og jeg gleder meg jo alltid til å se Ingebrigtsen-gutta i aksjon, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Vi får se hvilke reserveløsninger man kommer frem til, og vi har en del gode utøvere her som bør ta mange poeng. Så så galt som å rykke ned enda en divisjon bør det ikke gå, mener kommentator Jann Post.

– Hvile er for gamlinger

– Det hadde vært gøy for dem å delta, så dette var veldig dumt, men de kan ikke deppe over det man ikke får gjort noe med, sier Gjert Ingebrigtsen.

Hva som nå blir neste konkurranse for brødrene Ingebrigtsen, er ikke bestemt. Men det blir ingen late dager frem til U 20-VM for Jakob og VM i London for Filip.

– Vi får ta en liten runde på det i kveld. Det blir mange konkurranser fremover. Vi hviler ikke, det er for gamlinger, sier Gjert Ingebrigtsen og gliser.