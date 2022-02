– Dette er faktisk helt utrolig. Jeg har vunnet tre gullmedaljer, én sølvmedalje og én bronsemedalje. Før sesongen sa jeg at jeg ønsket meg to gull. Nå står jeg her med tre, sier en strålende fornøyd Bolsjunov til NRK etter seiersløpet lørdag.

Men det kunne sett helt annerledes ut.

3. februar 2022: Dagen før Beijing-lekene åpnes, fløy russiske Aleksej Tsjervotkin bakkene på langrennsstadion i Zhangjiakou.

Selv om de er i samme treningsgruppe, har han ikke for vane å gjennomføre øktene sammen med Bolsjunov.

Sistnevnte trener stort sett kun med andre når han trenger en ekstra dytt.

Det kunne han definitivt trengt nå. Kroppen svarte dårlig på den tunge, kalde kunstsnøen.

Kun tre dager gjenstod til åpningsrennet. Bolsjunov følte seg tom.

– Da jeg akselererte, kom det nesten tårer. Jeg forsto at jeg var «død». Bevegelsene mine var fullstendig fraværende, utdyper 25-åringen til Championat.

Økten ble aldri fullført. Han dro til OL-landsbyen for å hvile.

Skulle drømmen ryke når han var så nær?

Sølvgutten

Aleksandr Bolsjunov imponerte stort da han OL-debuterte i Pyeongchang for fire år siden.

Den unge russeren, da 21, tok fire medaljer på fire øvelser.

Han dro hjem fra Sør-Korea med sølv fra stafetten, lagsprinten og 50-kilometeren. På sprinten ble det bronse.

Gullmedaljen fikk han bare nesten satt tennene i.

NÆRMERE KOM HAN IKKE: Aleksandr Bolsjunov forsøker å jafse til seg Martin Johnsrud Sundbys gullmedalje fra lagsprinten. Bolsjunov tok sølv sammen med Denis Spitsov. FINSK SEIER: Iivo Niskanen (midten) slo Aleksandr Bolsjunov (t.v.) på den klassiske femmila i Pyeongchang. Russeren Andrej Larkov tok bronsen. SØLVGUTTENE: Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin, Aleksandr Bolsjunov og Andrej Larkov utgjorde de nøytrale russiske utøvernes stafettlag i Sør-Korea. METALLSMAK: Aleksandr Bolsjunov samlet inn fire medaljer på fire øvelser i Pyeongchang-OL. Her med bronsen fra sprinten sammen med den italienske sølvvinneren Federico pellegrino (t.v.) og gullvinner Johannes Høsflot Kløbo.

Tre år senere innkasserte han sitt første mesterskapsgull i VM i Oberstdorf. Da rev han seg løs fra fem nordmenn og serverte publikum en maktdemonstrasjon på 30-kilometeren.

Prestasjonene i VM bidro til et soleklart favorittstempel inn mot nåværende OL-sesong. Han avsluttet sist års mesterskap med én gull-, to sølv- og en bronsemedalje.

Sammen med hovedtrener Jurij Borodavko kunne Bolsjunov finpusse på OL-planen før ny sesong. Men ting ble ikke som de hadde sett for seg.

Plan A måtte tidlig skrotes. Plan B, C, D, E og F også.

Under kniven

– Jeg tror du kan skrive en egen bok om det, sier Bolsjunov til NRK.

Én million ganger endret den seg, overdriver han til russiske medier.

Sommeroppkjøringen var ikke mer enn noen dager gammel før problemene startet. Akillessenen ville ikke.

Han måtte over på alternativ trening. Det endte i grøften.

Russeren slo seg kraftig etter en sykkelulykke i høy hastighet. Verst gikk det ut over tennene. Han måtte gjennom to inngrep etter å ha fått en infeksjon i tannkjøttet på høsten.

Den 15. oktober ble han sendt under kniven for andre gang på en snau måned. Mellom operasjonen og OLs første øvelse: 113 dager.

Perioden ble vanskelig og tvilen kom sigende.

OL nærmet seg, men formen var ikke der den måtte være for en som syns kun gull er edelt nok.

Én måned før OL, ble det «bare» 2.-plass i Tour de Ski. Han slo Johannes Høsflot Klæbo på kun én av de seks etappene. Sammenlagt kjempet han aldri om seieren. Russeren endte 2.03,2 minutter bak Klæbo.

Og samtidig truet en usynlig fiende hele oppladningen.

Alarmen ulte

Den siste uken før avreise til Beijing slo norske oppslag ned som en bombe i den russiske leiren. Koronaviruset hadde fått fotfeste i den italienske fjellheimen. OL-drømmen sto plutselig på spill.

– Det var stressende, fordi vi var ganske nærme. Det var en farlig situasjon, sier Bolsjunov til NRK.

Russeren ladet opp i italienske Seiser Alm. Han bodde på samme hotell som det norske landslaget.

Med kort tids mellomrom fikk Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå OL-drømmen knust. Simen Hegstad Krüger er omsider på plass i Zhangjiakou, men får kun anledning til å gå én distanse. Femmila.

Da Bolsjunov ble oppsøkt av NRKs reporter i de italienske løypene, likte han det særdeles dårlig. To meters avstand var ikke nok.

Han ba om 100.

Bolsjunov innrømmer i hjemlige medier at han spilte litt teater for fortellingens skyld.

Han oppfattes ofte alvorlig, seriøs og fokusert.

Humor har han imidlertid masse av, forteller de som står ham nærmest.

Men dette var ingen spøk.

Smittetallene i Syd-Tirol skjøt i været. Den norske leiren var i villrede og skjønte ikke hvordan de ble rammet. Norske og russiske utøvere hastet vekk fra hotellet Steger-Dellai. Først noen dager senere kunne Bolsjunov puste lettet ut.

Russerne hadde reagert tidsnok.

Ingen testet positivt før eller etter ankomst i Kina.

Startet med et smell

Bolsjunov omtaler veien til olympisk suksess som full av hindringer: Hvis du ikke klarer å passere dem, mister du grepet.

– Og hvis du gjør det, blir du ikke olympisk mester, sier Bolsjunov til NRK.

Det siste halvåret har han gjort alt for å redusere risiko.

Kona har han ikke sett siden desember. Foreldrene så han sist i oktober.

Da han la ut på åpningsdistansen, var det kun gull som var godt nok. Noen drømmestart ble det ikke.

30-kilometeren var ikke mer enn åtte minutter gammel før han møtte en ny fartsdump.

Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Bolsjunov havnet i ubalanse og landet på rumpen.

Iivo Niskanen og Johannes Høsflot Klæbo styrte klar av uhellet.

Veien til gull ble plutselig noen sekunder lenger. Dessverre for konkurrentene måtte det ha vært snakk om minutter.

Han langet ut i diagonalgang og slo følge med Niskanen, da finnen angrep på klassiskdelen av skibyttedistansen. Ingen andre maktet.

På skøytedelen var han i en egen klasse.

– Det var ikke bare drømmer, konstaterte en stolt Bolsjunov til NRK etter løpet.

Han er vanligvis god til å skjule følelsene sine, men det er tydelig at dette betød mye. All frustrasjonen fra oppkjøringen virket glemt.

– Jeg er glad, til tross for alle mine hindringer, at jeg kom meg dit. Og at jeg var i stand til å ta OL-gullet.

Noen minutter utstrålte han pur glede.

Så rettet han fokus fremover.

Store, sterke «Sasja»

– Han er et unikt menneske, sier Jurij Borodavko til NRK.

Den erfarne treneren står bak samtlige av årets individuelle OL-medaljer tatt av Den russiske olympiske komité i langrenn.

Han er ansvarlig for Natalja Neprjajeva, Aleksandr Terentjev, Spitsov og Bolsjunov. Samt stafetthelten Tsjervotkin. De tre sistnevnte har han fulgt lenge.

Aleksandr Bolsjunov Ekspandér faktaboks Født: 31. desember 1995 i den lille byen Podyvotje i Brjansk oblast. Nasjonalitet: Russland Meritter: OL i Pyeongchang i 2018: Sølv på 30 kilometer, stafett og lagsprint. Bronse på sprinten.

OL i Beijing i 2022: Gull på 30 kilometer, 50 kilometer* og stafett. Sølv på 15 kilometer. Bronse på lagsprinten.

VM i Seefeld i 2019: Sølv på 30 kilometer, 50 kilometer, stafett og lagsprint.

VM i Oberstdorf i 2021: Gull på 30 kilometer, sølv på 50 kilometer og stafett. Bronse på lagsprinten.

Vant verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski i 2020 og 2021. 28 verdenscupseirer og totalt 59 pallplasser. Aktuell: Bolsjunov står med ni medaljer på ni OL-starter. I Beijing-OL i 2022 har han tatt tre gullmedaljer, én sølvmedalje og én bronsemedalje på fem renn. * 50 kilometer fristil ble kortet ned til 28,4 kilometer på grunn av værforholdene.

Bolsjunov skiller seg ut:

– Han er enormt seierstørst og har en fantastisk arbeidskapasitet. Samt en iboende vilje til å bevise at han er best, sier Borodavko til NRK.

– Han er virkelig en stor, sterk russisk mann.

Sulten på suksess er drivkraften, mener Borodavko.

Så langt har det ledet ham til fire medaljer her på langrennsanlegget i Zhangjiakou. Bolsjunov sier han elsker Kina nå. Han er glad, men stadig ikke fornøyd.

MEDALJEREGN: Jurij Borodavko (ytterst til høyre) står bak ett individuelt gull, tre sølv og en bronse hittil i OL. I tillegg trener han én av fire på kvinnenes stafettlag og tre av fire på herrenes stafettlag. De tok begge gull.

Tilfreds blir han tilsynelatende aldri.

Dagen etter løpet, fisket Bolsjunov medaljen opp av lommen etter ønske fra NRK. Noen små sekunder viste han den frem til kamera.

Tremilsgullet fant raskt veien tilbake til jakkelommen.

Mens Denis Spitsov bar sin sølvmedalje med stolthet, så Bolsjunov ut som hvilken som helst annen utøver der han vandret mellom de ulike TV-stasjonene.

Han svarte høflig på alt av spørsmål og sa at han var glad. Mest av alt så han lettet ut. Og litt brydd da han ble spurt om å finne frem medaljen.

Da en russisk journalist spurte om han kunne få ta på medaljen, rygget Bolsjunov:

«Njet, njet, njet».

Tonen var humoristisk, men han mente åpenbart alvor.

Ingen fikk ta på den før den 19. februar – etter femmila.

Han var ikke villig til å ta noen sjanser.

– Den aller farligste

Bolsjunov bar heller ikke medaljen da han tok sølv på 15-kilometeren, ei heller etter bronsen på lagsprinten. Russeren vil ikke se seg tilbake. I hvert fall ikke midt i OL.

Han forklarer filosofien enkelt til NRK:

– Løpet er over og medaljene er delt ut. Nå kommer en ny dag med nye muligheter.

NRK sto ved siden av den kjente kommentatoren, Dmitrij Gubernijev, som et par dager tidligere ønsket å ta på den.

Han ender opp med å «kuppe» intervjuet.

Bolsjunov klarer ikke å holde latteren tilbake når han «stilles til veggs».

– Hvorfor? Hvorfor får han ikke ta på medaljen?

– Covid finnes jo – og det er farlig. Når jeg kommer hjem nå, så må medaljen desinfiseres, sier Bolsjunov med en antydning av seriøs mine i alt kaoset.

– Er Gubernijev også farlig?

– Han er den aller farligste, svarer Bolsjunov, nå med et glis så bredt at munnbindet ikke klarer å skjule det.

Han lover at kommentatoren skal få kjenne tyngden av medaljene når den siste distansen er overstått.

OL-konge

STAFETTHELT: Sergej Ustjugov.

– OL-kongen er den som vinner både 30 kilometeren og 50 kilometeren. Vi vet hvem som har vunnet 30. Nå er det bare å vinne 50, sier Sergej Ustjugov til NRK.

Både kraftig vind, en mengde minusgrader og fire medaljetørste nordmenn gjorde alt i sin makt for å forhindre at Bolsjunov skulle kunne krones til OL-konge.

Været lyktes best. Det ble ingen femmil. Det ble bare 28 sure kilometer, men fasiten viste uansett at Ustjugov fikk rett.

– Jeg tror «Sanja» Bolsjunov blir kongen, sa han til NRK før avslutningsdistansen.

Og etterpå kunne Bolsjunov feire med gullsko på beina. Vel fortjent, ifølge Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg var der da han fikk dem. Da applauderte jeg ham ordentlig. Jeg syns de var kledelig. Han fortjener å gå med dem nå.

GUTTEN MED GULLSKOENE: Ivan Jakimusjkin (t.v.) og Simen Hegstad Krüger flankerer Aleksandr Bolsjunov på podiumet etter «femmila». Bolsjunov hadde fått utdelt nye støvler for anledningen.

Den russiske leiren var skuffet over at femmila ble slanket til nesten halve distansen før rennet, men etterpå gliste Bolsjunov.

– Det var tøffe værforhold. I dag var denne 30-kilometeren som en 50-kilometer.

Nå gjenstår det bare å se om hovedpersonen våger å gå med medaljen.

