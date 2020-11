– Hvis dette fortsetter vet jeg ikke om man får fullført sesongen med elleve spillere. Det gjelder alle topp seks-klubbene, men jeg vet at dere (kringkasterne) ikke bryr dere og det er problemet, sa Jürgen Klopp i et intervju med Sky Sports etter søndagens seier over Leicester.

Ifølge tyskeren er hovedproblemet når lag som spiller onsdag kveld må spille igjen lørdag kl. 13:30.

SLÅR UT MED ARMENE: Liverpool-manager Jürgen Klopp la ikke skjul på sin frustrasjon da han ble intervjuet etter kampen mot Leicester søndag. Foto: Laurence Griffiths / AP

Koronasituasjonen har ført til en komprimert sesong hvor kampene kommer tett som hagl. Siden starten i september har flere av klubbene som også deltar i Europa-turneringene spilt opptil tre kamper i uka.

Laget som har spilt mest er Tottenham med 17 kamper på 69 dager. Det inkluderer ikke de snaut fire ukene det har vært landslagspause, noe som betyr at mange har spilt enda flere kamper.

Betydelig økt skaderisiko

Situasjonen har også fått Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til å reagere. Han mente laget hans var satt opp til å mislykkes da de møtte Everton kun 63 timer etter de hadde spilt i mesterligaen.

Også Chelseas manager Frank Lampard har kastes seg inn i debatten. På pressekonferansen før helgens 2–0 seier over Newcastle satt han spørsmålstegn ved om 13:30-tidspunktet i det hele tatt er nødvendig.

Professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole, Truls Raastad, forstår kritikken til trenerprofilene.

– Man ser at når lag spiller kamp både i midtuka og i helgen, øker skaderisikoen ganske dramatisk. En studie gjort på spillere som har deltatt i mesterligaen viser en tredobling i skaderisikoen i perioden de spiller tre kamper per uke, sier han.

IDRETTSPROFESSOR: Truls Raastad er professor i idrettsfysiologi ved NIH. Foto: NIH

Ingen vet konsekvensene av den nye situasjonen fotballverdenen nå står midt oppi.

Men en som har kjent engelsk fotball på kroppen er Morten Gamst Pedersen. Vadsøværingen spilte 260 Premier League-kamper for Blackburn i perioden 2004–2013. Også han stusser på hvordan kampprogrammet er lagt opp.

– Det hadde vært mer optimalt om man kunne ordne det slik at alle lagene som spiller i Europa får like mange dager hvile. Hvis du for eksempel har kamp på en torsdag, er det å kunne spille på søndag og ikke lørdag, veldig vesentlig for å kunne få den ekstra dagen til å hente deg inn, sier han.

Anbefaler fem bytter

Flere av de andre store ligaene i Europa, deriblant den spanske, tyske, italienske og franske, tillater fem spillerbytter per kamp denne sesongen.

I Premier League derimot er det kun lov med tre bytter, en ordning blant annet Jürgen Klopp og Manchester City-sjef Pep Guardiola har ønsket å endre.

Managerne får støtte av den norske idrettsprofessoren.

– Jeg syns det er merkelig at Premier League ikke tillater fem bytter. Det er et tiltak som gir managerne mulighet til å rotere og fordele belastningen mer på spillerne sine. Det vil sannsynligvis redusere skaderisikoen dersom det brukes riktig, sier Raastad.

Ifølge Raastad viser flere studier at forekomsten av skader er størst på slutten av kampene. Spesielt når det kommer til strekkskader oppstår de ofte løpet av den siste halvtimen.

Et effektivt grep for å redusere disse skadene er å foreta spillerbytter etter 60 minutter, forteller han.

Liverpool-sjefen på sin side tør imidlertid sjeldent å foreta byttene sine så tidlig.

– Vi bytter sent i kampene fordi vi hele tiden må tenke på muligheten for at noen vil få en muskelskade. Bytter vi for tidlig vi kan ende opp med å måtte avslutte kampen med ni spillere, sa Klopp til Sky Sports.

– Kan ikke sammenligne belastningen

Ifølge Klopp er folks svar på de tette kampene å rotere mye på laget. Men å disponere en spillertropp best mulig i et tett program er lettere sagt enn gjort.

– Vi kan ikke bytte ti-elleve spillere, det er bare ikke mulig. Det handler ikke bare om å møte opp, vi må vinne fotballkamper.

TØFFE TAK: Premier League er blant de tøffeste ligaene i verden. Her går Liverpools Sadio Mané i bakken etter en duell med Leicesters midtstopper Jonny Evans. Foto: Jon Super / Reuters

I flere andre idretter, eksempelvis sykling, konkurrerer man daglig over lange perioder. Likevel, å sammenligne fotball med andre idretter er nytteløst ifølge Raastad.

– Fotball gir en helt annen belastning for muskulatur, sener og ledd. Det er mange retningsforandringer, maksimale spurter, taklinger og så videre. Det er noe helt annet enn å sitte på en sykkel og tråkke. Man kan ikke sammenligne belastningen, spesielt ikke opp mot skader, understreker han.