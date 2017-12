Kristoffersen kritiserer parallellslalåm etter finaletap: – Altfor mange tilfeldigheter

Det ble andreplass for Henrik Kristoffersen i Alta Badia. Det betyr poeng i verdenscuppotten, men 23-åringen mener det ikke bør være slik.

– Det er ikke riktig at det skal telle like mye som et vanlig renn. Det sier jeg selv om jeg tjener på det i dag. Det er altfor mange tilfeldigheter, sier han.

– Lag en egen parallellcup

Marcel Hirscher kriget seg til en tredjeplass, og dermed ble ikke forskjellen mellom han og Kristoffersen så store i dag – men det kunne gitt større utslag.

– Det er bra at han blir nummer tre, for da blir det ikke så stor forskjell. Alle så det i dag, den blå løypa var mye raskere enn den røde. Da blir det feil at det skal bety like mye som vanlige renn, sier verdenscuplederen.

– Hva er løsningen?

– Lag en egen cup med parallellslalåm, eller ha en helg, som hoppuka, med fete pengepremier. Det virker som de vil ha mer penger inn i sporten, så hvorfor ikke, sier han.

Lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde røk mot Marcel Hirscher i «bronsefinalen». Han har ikke noe imot å kjøre parallellrenn.

– Jeg synes det er et morsomt format, og jeg tror det er veldig gøy for publikum. Men jeg er enig i at det skulle vært en egen gren, og en egen cup. Men at det teller på totalen, det synes jeg er helt greit når alle de beste er her, sier han.

Henrik Kristoffersen og Marcel Hirscher ble begge slått av Matts Olsson mandag. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Jansrud med ryggskade

Det så også lenge lyst ut for Kjetil Jansrud, men i 8-delsfinalen mot Marcel Hirscher ble det full stopp.

– Jeg tror jeg fikk en liten strekk i ryggen, og så ble det verre på andrerunden. Det svartna nesten litt for meg i midtpartiet, og da er det vanskelig å kjøre fort, sier Jansrud.

Nordmannen sier derimot at det ikke er alvorlig.

– Det kjennes ikke bra nå, men jeg tror ikke det er krise. Det går over dette, sier han.

Kjetil Jansrud sier han fikk en føling i ryggen på hoppet i den første runden. Foto: Stefano Rellandini / Reuters

Norsk duell i semifinalen

Henrik Kristoffersen møtte Aleksander Aamodt Kilde i semifinalen, og det var litt av en duell mellom de to. Kristoffersen åpnet best, men Kilde tok han igjen. På de siste meterne klarte likevel Rælingen-gutten å kaste seg foran.

I kampen om tredjeplassen røk Kilde som nevnt mot Marcel Hirscher.

Neste gang alpinistene kan kjempe mot hverandre parallelt er i Oslo i januar. Der tror Kjetil André Aamodt på norske vinnersjanser.

– Hvis Kristoffersen kan være i finalen her kan han hvert fall vinne parallellslalåm i Holmenkollen første nyttårsdag, sier Aamodt.