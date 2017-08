Kilde om Kristoffersen-konflikten: – Vi har reagert på oppførselen hans

– Vi har reagert på oppførselen til Henrik (Kristoffersen) rundt spilleregler. Vi har veldig satte spilleregler. Mer enn det har jeg ikke så mye å si, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Også lagkamerat Leif Kristian Haugen bekrefter at det dreier seg om brudd på spillereglene laget og forbundet har.

Det siste året har det stormet mye rundt slalåmkjører Kristoffersen, etter en konflikt med Norges Skiforbund.

Det toppet seg da minst ti av landets nitten idrettskretser ble informert om at landslagsløpere ikke ønsket unggutten på laget.

Hverken Kristoffersen, forbundet eller de øvrige løperne har ønsket å uttale seg om hvorfor Kristoffersen har måttet be lagkameratene om unnskyldning, men etter det NRK vet handler det om at alpinisten skal ha brutt disiplinær- og sponsorregler gjentatte ganger, og at han skal ha fått flere advarsler siden november 2016.

– Ønsket en konsekvens

I år dukket det opp nye uenigheter da skisesongen startet opp i mai. Kristoffersen hadde ikke signert utøverkontrakten i juni, som binder ham til landslaget.

Det førte til at han ikke fikk trene med landslaget. Han trener på egen hånd fram til han blir en del av laget igjen i oktober.

Etter konfliktene har det vært anspent mellom partene, men skal vi tro utøverne løses det de neste månedene.

– GLADE FOR EN KONSEKVENS: Kjetil Jansrud sier laget er klare for å ta imot Kristoffersen i oktober, men har vært glade for at det kom en konsekvens. Foto: Ezra Shaw / AFP

– Vi er klare til å ta ham imot. Det skal ikke være noen store og harde fronter, men vi har vært glade for at det kommer en konsekvens, sier Kjetil Jansrud.

Han ønsker ikke å fortelle hvorfor lagkameratene har ønsket en konsekvens fra forbundet, men røper at det kommer til å løse seg mellom partene.

– Det kommer til å løses. Vi begynner igjen rundt oktober med å ha det bra.

– Kunne vært løst på andre måter

Heller ikke comeback-kongen Aksel Lund Svindal ønsker å utdype noe om hvorfor det har vært en konflikt mellom partene, og hvorfor lagkameratene skal ha ønsket en unnskyldning.

– Generelt handler det om noen episoder som ikke har vært helt bra. Det var et par episoder som kunne vært løst på andre måter, sier Svindal, uten å ønske å utdype svaret.

Han synes det er greit at partene har en pause fra hverandre til 1. oktober.

– IKKE VÆRT BRA: Comeback-kongen Aksel Lund Svindal sier det har vært noen episoder Skiforbundet og landslaget kunne vært foruten. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

I likhet med Jansrud håper og tror han at alle starter med blanke ark i oktober. Selv om det er greit å diskutere, synes alpinkongen at det er best når det er så rolig som mulig.

– Generelt er det bedre å ta ting på kammerset, det hadde vært det beste. Samtidig er det ikke alltid det funker, innrømmer Svindal.

NRK har vært i kontakt med Henrik Kristoffersens far, Lars Kristoffersen, som ikke ønsker å kommentere saken.