Kristoffersen har signert – får likevel ikke trene med landslaget

Sportssjefen for alpint i Norges Skiforbund, Claus Ryste, bekrefter mandag at Kristoffersen har signert en såkalt landslagskontrakt.

– Dette er en bra løsning for norsk alpinsport. Vi må ta tak i utfordringene vi har og jobbe med dem. Nå ser vi fremover mot målet og håper å være et slagkraftig landslag til sesongen, sier Ryste til NRK.

Dermed er verdens beste slalåmkjører de siste sesongene klarert for å konkurrere for Norge i verdenscupen og ikke minst OL i Pyeongchang.

– Det føles veldig deilig å ha en ny landslagsavtale på plass, slik at jeg nå kan fokusere all energi på å vippe Marcel Hirscher ned fra tronen neste sesong. Jeg er ubetinget glad for at jeg fortsatt skal være en del av landslaget som har det beste støtteapparatet og konkurransemiljøet, sier Henrik Kristoffersen.

Må trene alene

Det betyr imidlertid ikke at alle sår er leget. Inntil videre får nemlig ikke Henrik Kristoffersen trene med resten av landslaget.

Først 1. oktober får han igjen være en del av skiforbundets opplegg, og fram til da får han heller ikke lov til å trene på Olympiatoppen.

Årsaken skal brudd på landslagets interne spilleregler sist sesong, som NRK avslørte 14. juni. Kristoffersen skal ha brutt disiplinær- og sponsorregler gjentatte ganger, og han skal ha fått flere advarsler siden november i fjor.

På et møte på Gardermoen 22. mai skal minst ti av landets nitten idrettskretser ha blitt informert om at landslagsløpere ikke ønsker å ha Kristoffersen på laget.

Kristoffersen må også finansiere sin egen satsing frem til 1. oktober.

Intern lagbygging

Skiforbundet tar også grep for å bygge bro mellom Kristoffersen og de andre landslagsløperne.

– Vi skal nå bruke denne tiden på en prosess i laget for at han skal returnere fullt ut fra 1. oktober, sier sportssjef Ryste.

Skiforbundet har engasjert Tom Henning Øvrebø, som er organisasjonspsykolog i Olympiatoppen, for å lede en intern lagbyggingsprosess. Det skal arrangeres møter i august og september.

OL-HÅP: Henrik Kristoffersen har to gullsjanser i Pyeongchang. Foto: EZRA SHAW / AFP

Kristoffersen er glad støyen nå demper seg.

– Oppslagene i media om uenigheten mellom Skiforbundet og meg har ikke vært positive for noen. Jeg har ingen problemer med å innse at jeg selv har bidratt til mange av de litt mindre flatterende beskrivelsene som er blitt fremført i media. Heldigvis er virkeligheten betydelig mer sammensatt og nyansert og jeg skal gjøre mitt for enda bedre å vise frem mine beste sider, sier han.

Den bakenforliggende Red Bull-konflikten er fortsatt ikke løst. Kristoffersen får fortsatt ikke kjøre med reklame for sin personlige sponsor på hjelmen, men har fått fornyet sin drikkeflaskeavtale.