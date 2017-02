Kristoffersen endrer på «skurrete» utstyr: – Noen sjanser må man ta

Kristoffersen har uttalt at han mangler råskapen i storslalåm, og i Garmisch-Partenkirchen for drøye to uker siden ble han «bare» nummer sju, over to og et halvt sekund bak Marcel Hirscher.

VM-ÅPNER: Henrik Kristoffersen har kun vært i St. Moritz et par dager. Fredag kjører han sin første VM-øvelse. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Derfor har den siste tiden gått med på å teste og gjøre endringer på skiutstyret. Endringer som forhåpentligvis kan bety større medaljesjanse i fredagens storslalåm – Kristoffersens første VM-konkurranse.

– Jeg har testet veldig mye av storslalåmutstyret. Jeg kjørte ikke som jeg skulle, men det har vært skurr på utstyret også, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Usikkerhetsmomenter

Sammen med trenere, servicefolk og faren Lars Kristoffersen har skiene nå fått en annen «set up». De tror små endringer på for eksempel bindinger og støvler kan utgjøre en stor forskjell i bakken.

– Oppsettet vi hadde, var for aggressivt. Det er ikke nytt utstyr, men sammensetningen av det er litt annerledes, forklarer Kristoffersen senior.

Men hvor bra det kommer til å fungere, vet de ikke med sikkerhet. For selv om det har virket vellykket under VM-forberedelsene i østerrikske Nauders, finnes det en risiko i avgjørelsen.

– Det er ikke noe skudd i blinde, men det er usikkerhetsmomenter ved det. Det er ikke sikkert snøen er lik, og slike ting. Man er aldri sikker på at man har valgt riktig. Noen ganger må man bare ta en sjanse, og satse på at det funker, mener Lars Kristoffersen.

– Den virkelige testen kommer i renn, og det får vi ikke se før på fredag, sier sesongens soleklart beste slalåmkjører.

IKKE FORNØYD: Henrik Kristoffersen ble nummer sju i det forrige storslalåmrennet han kjørte, i Garmisch-Partenkirchen i for snart tre uker siden. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Tror løypa vil passe

Han har hele fem verdenscupseire i den disiplinen, mens én tredjeplass er hans beste resultat fra storslalåm. Den kom i Val d`Isere før jul. Han ser ikke på seg selv som en av favorittene i fredagens konkurranse, men håper å kunne dra litt fordel av at løypa er flatere enn mange andre steder.

– Jeg har en følelse at traseen kan passe meg bedre i storslalåm enn i slalåm faktisk. I hvert fall hvis det er som normalt her, sier 21-åringen, som jakter sin første VM-medalje.

– Hvorfor det?

– Fordi det ikke er den brutaliteten i storslalåm her som i de fleste andre verdenscuprenn. Det er litt motsatt i slalåm, fordi bakken ikke er så vanskelig som i andre renn. Jeg har for så vidt gjort det bra i flate storslalåmbakker før også.