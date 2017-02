Verdensmestere i sure 4.-plasser

Henrik Kristoffersen var det store gullhåpet på avslutningsdagen i alpin-VM søndag, men for annen gang på rad i et VM i slalåm endte han som nummer fire. Før det hadde han fjerdeplass i storslalåm, mens Aleksander Aamodt Kilde hadde fjerdeplasser i super-G og kombinasjonen. Kjetil Jansrud fikk samme plassering i utfor.

Men det ble også to medaljer. En fantastisk sølvmedalje til en syk Jansrud i super-G og overraskende, men svært fortjent bronse til Leif Kristian Haugen i storslalåm.

– Noen må sjekke om det er ny rekord i fjerdeplasser, sa sportssjef Claus J. Ryste da vi ba om en oppsummering av VM.

– Vi må fastslå at vi har vært med å konkurrere om medaljene og vært marginer unna. Det har vært svært små marginer, men vi har ikke vært gode nok til å ta det siste skrittet opp. Det vi må tenke på er at det er alpint med svært små marginer, slik er det bare, sa en ikke altfor nedtrykt Ryste videre.

Ingen enkelt årsak

Ryste sa til NTB at det ikke var en enkelt årsak til at de norske løperne på herresiden ikke hadde flaks og nådde målet.

– Dette skyldes ikke en enkelt ting. Vi har en del stygge skader og sykdom på vei inn i mesterskapet. Vi mistet en del av teamet vårt, og kom hit til St. Moritz med en syk Kjetil Jansrud. Sykdom gjør vi alt for å unngå, men det gikk ikke nå. Tilretteleggingen og den type ting tror jeg har vært bra, understreket sportssjefen.

– I Vail for to år siden var vi veldig langt unna (en sølv, red. mrk.), mens vi er veldig nær her. Vi er jo med og kjemper i alle disipliner. Spesielt er jeg som sportssjef, glad for at vi er med i storslalåm på den måten vi viste her, for der har vi vært langt unna tidligere, slo Ryste fast.

Hårete mål og høydepunkter

Ryste slår fast at det har vært en del høydepunkter i årets VM. Han sa videre at det norske laget reiste til St. Moritz med et hårete mål etter å ha vurdert og sett på verdenscupresultatene tidligere i sesongen. Fra fire til seks medaljer skulle det bli.

– Vi når ikke helt målet, men har ikke bommet heller. Vi mangler bare noen hundredeler på medaljer på fire av de fem fjerdeplassene, slo Ryste fast etter Henrik Kristoffersens lille nedtur søndag.

– Jeg er i alle fall ikke skuffet etter dette. Det ville vært helt feil uttrykk. Vi går ut av mesterskapet som en av de nasjonene som virkelig har vært med og konkurrert, men vi kommer ut med litt lite edelt metall. Vi liker å vinne, så derfor blir vi enda mer offensive neste gang. Sirkuset fortsetter selv om vi ikke nådde alle målsettingene. Det er det vel heller sjelden at man gjør, sa Claus J. Ryste til NTB.

Ikke fornøyd

Verdenscupsjef Christian Mitter var ikke fornøyd i det hele tatt etter å ha vurdert helheten.

– Vi var i posisjon til å ta enda fem medaljer i tillegg til de to vi fikk, men uhell og slike ting gjorde at det ble stang ut. I stedet for medaljer, ble det fem sure fjerdeplasser, slo østerrikeren fast. Det er han som har det største sportslige ansvaret for norsk alpin skisport på herresiden.

– Mesterskap dreier seg om medaljer, så jeg er ikke fornøyd, sa Mitter klart og tydelig.

– Vi har vært bedre enn i Vail/Beaver Creek, men hvorfor det blir så mange fjerdeplasser har jeg ikke tenkt noe på ennå. Det som har skjedd her må evalueres, og så finner vi ut hva som kan gjøres bedre, sa verdenscupsjefen til NTB.