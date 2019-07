Kristoff må ta smertestillende for å sove: – Håper han biter tenna sammen

Innledningsvis slet UAE-rytteren med mageproblemer og mekanisk trøbbel med sykkelen. Selv om dette nå skal være i orden, har ikke det vært de eneste problemene.

TEKNISK TRØBBEL: Kristoff hadde problemer med kjedet etter åpningsetappen. Foto: Vegard B. Lien / NRK

Han har også slitt med sittesår. Og på mandagens etappe, hvor Kristoff var en av favorittene, havnet han på feil side av splitten i sidevinden, og klarte aldri å kjøre seg opp til teten før avslutningen.

I tillegg måtte han besøke det lokale tannlegekontoret i Albi for å få bukt med tannverk på tirsdagens hviledag.

– Jeg tror det er en fylling som har fått en sprekk. Så hver gang det kommer noe rett på nerven hver gang jeg drikker noe kaldt eller spiser verker det og iser noe sinnssykt. Så nå de bytter fyllingen blir det nok bedre, sier Kristoff til NRK.

32-åringen kjente tannproblemene allerede i Sveits Rundt tidligere i år, men nå har det blusset opp igjen. Problemene har vært så store at han har tatt smertestillende for å få sove.

– Det blir mye sportsdrikk i Tour de France, så da kan det være noe av sukkeret som treffer nerven. Da har det blitt noen kvelder hvor jeg tatt Ibux og Paracet for å få sove, fortsetter Kristoff.

– Påvirker restitusjonen

Kristoff sier at det ikke har påvirket han i stor grad under etappene, men NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg tror det stjeler mer energi enn hva nordmannen selv ønsker og tror.

– Når han må ta smertestillende for å sove er det ikke ideelt, og jeg nok det stjeler litt energi som påvirker restitusjonen. sier Stoltenberg før han legger til:

– Det blir kanskje feil å si at han må bite tenna sammen nå, men vi får satse på at gjør nettopp det. For man må være 100 % hvis man skal vinne etapper i Tour de France.

Mister opptrekkeren

Onsdagens etappe er det ventet en ny massespurt før rittet kjører inn i Alpene og Pyreneene. Det er Kristoffs tredje siste vinnermulighet i årets Tour og etter etappen reiser opptrekkeren Jasper Philipsen hjem.

Men i motsetning til i fjor hvor spurtkanonene havnet utenfor tidsgrensen på noen ekstreme fjelletapper, er årets løypeprofil lettere.

Dermed er det større muligheter for at flere av Kristoffs argeste spurtrivaler henger med hele veien til Paris.

Kristoff medgir at det er dumt for hans egne sjanser og at det kan gjøre det vanskeligere å forsvare fjorårets seier.

Stoltenberg mener det ikke utgjør all verdens forskjell om Kristoff har Philipsen eller ikke, selv om det tidvis har fungert meget bra tidligere i Touren.

NESTEN: På den fjerde etappen var Kristoff nære å vinne sin fjerde seier i Tour de France etter et perfekt opptrekk, men Elia Viviani vant centimeterduellen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

– Det er alltid best å ha en opptrekker, men UAE har ikke truffet med opptrekket hver dag. Så det er ikke avgjørende for om han vinner eller ikke. For opptrekket er ikke verdens beste uansett, avslutter Stoltenberg.