Kristoff frykter Paris-fiaskoen var hans siste sjanse

– Jeg føler alt som kunne gått galt har gått galt. Jeg har heldigvis en andreplass, men ellers er det stryk fra etappe fire og ut.

Slik oppsummerer Alexander Kristoff årets Tour de France. Han er skuffet der han står i solnedgangen på paradegaten Champs-Élysées i Paris etter det som ble en 111.-plass. Kontrasten er enorm til fjorårets seierssuksess, for touren ble avsluttet med store tekniske problemer med giret.

– Jeg får prøve igjen neste år, men jeg må se om jeg kjører Tour de France igjen. Det er ikke garantert det, sier Kristoff til NRK.

– Vi har jo en annen rask mann på laget, i Fernando Gaviria, som fort er førstepri, og da legger de vel litt opp etter hva han vil kjøre neste år. Da kan det hende jeg skal kjøre et annet opplegg, eller jeg skal hjelpe ham, utdyper han.

NYE PROBLEMER: Søndag var det giret som gjorde at Kristoff ikke spurtet om seier. Foto: NRK

«Dum» avslutning

Nordmannen forlenget kontrakten med UAE i ytterligere to år tidligere i sommer, til tross for spekulasjoner om et lagbytte. Én av grunnene til det var nettopp at Kristoff ikke vil være lagets spurtkaptein i ritt hvor nettopp Gaviria stiller i. Colombianeren var ikke i Frankrike i år grunnet en kneskade.

– Hva slags opplegg ønsker du selv?

– Det er kult med Tour de France, men det er kult å kjøre andre løp også, så vi får se, svarer Kristoff med et smil.

– Men tror du at du har kjørt for egne sjanser i Paris for siste gang?

– Jeg frykter jo det. Og da var det litt dumt å komme på 100.-plass, sier 32-åringen.

– Det er vanskelig å overprøve Alexander selv her, for han vet at yngre og raskere ryttere kan ta over hans rolle i laget. Men mye kan skje i et langt ritt og spurten i Paris handler om erfaring. Så jeg vil ikke utelukke at muligheten kommer heller, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Vil ikke kommentere

Det Kristoff derimot ikke vil snakke om, er TV 2-ekspert Thor Hushovds uttalelser på kanalen om at laget har underprestert i touren på grunn av en ny sportsdrikke.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

NUMMER TO: Andreplassen på fjerde etappe var Kristoffs høydepunkt i årets Tour de France. Foto: Thibault Camus / AP

Kristoff erkjente derimot overfor NRK lørdag at hele laget følte seg sleit og følte seg dårligere, og at de holdt årsaken til «problemet» innad i laget.

– Vi har hatt et møte, der alle har fått si sin mening, så skal man sjekke litt forskjellige ting og finne ut av hva den endelige konklusjonen blir til slutt, forteller Kristoff, og sier de tror de vet årsaken.