– Det ser nesten ut som om jeg har tapt en slåsskamp, sier Alexander Kristoff til NRK etter legesjekken i etterkant av dagens fall på den nittende etappen av Tour de France.

Nordmannen hadde bandasjert ankel, knær, lår, albuer, fingre og deler av ansiktet da han møtte pressen onsdag kveld. På tross av de mange skadene droppet Kristoff å ta røntgen da legen mente det ikke var tegn til brudd.

– Jeg vil si det er nittini prosent sikkert at jeg starter i morgen, sier en forslått Kristoff.

Veltet da han spiste

Kristoff er sjelden involvert i ulykker på sykkelsetet, han mener selv at han i dag rett og slett var på feil sted til feil tid.

BANDASJERT: Kristoff hadde bandasjer og sår fra topp til tå, men altså ingen brudd. Foto: NRK

– Jeg tok frem en bar for å spise litt og fikk litt større fart enn de foran så da dro jeg ut til høyre for å slippe å bremse. Da kjørte jeg midt i veien på den hvite stripa. Så plutselig er jeg i lufta. Da har jeg kjørt oppi et eller annet hull som er i den hvite stripa som de har klart å male. Så det var ikke så mye jeg kunne gjort, sier Kristoff om hvordan han gikk i bakken.

– Hvordan blir det å sove i natt med dette her?

– Ryggen er fin så jeg kan ligge rett ut, sier Kristoff og smiler.

Satser mot Champs-Élyssées

Den tyske spurtkongen, Marcel Kittel, måtte i dag bryte Touren etter at han var i asfalten etter bare 20 kilometer på dagens etappe. Quick Step Floors-rytteren har tatt hele fem etappeseiere i årets Tour, og nå øyner Kristoff håp i den prestisjefylte sisteetappen.

– Det gjør at det blir en større sjanse for å vinne der. Marchel har vært i en liga for seg selv på de flate spurtene. Det er fortsatt noen dager til Champs-Élysées så jeg satser på å kunne kjempe om seieren der.