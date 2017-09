Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hjemmelaget Kristiansund hadde ikke vunnet på Kristiansund stadion på fem kamper før Tromsø kom på besøk søndag kveld. Det sto mye på spill før start da vinneren av kampen hadde mulighet til å rykke fra i bunnstriden og få kontakt med lagene over nedrykksstreken.

«Gutan» er etter dagens tap fire poeng bak motstander Kristiansund som innehar kvalifiseringsplassen. Men tromsøværingene har én kamp mindre spilt.

– Det var utrolig deilig. Nå får vi litt presset av skuldrene. Å holde avstand til de som er bak oss er det som betyr noe, sier tomålsscorer Benjamin Stokke til NRK etter kampen.

Raskt i ledelsen

At Tromsø kjemper en hard kamp om å unngå nedrykk med nettopp Kristiansund var derimot vanskelig å se allerede fra start av i dagens kamp.

Hjemmelaget tok raskt føringen i kampen og allerede etter åtte minutter sendte Benjamin Stokke Kristiansund i ledelsen. Etter et frispark fikk spissen stå helt alene på fem meter og enkelt heade inn dagens første mål.

– Vi får masse sjanser, setter dem tidlig og får kampen inn i vårt spor, oppsummerer Stokke.

Fortsatte å kjøre over Tromsø

Ti minutter før pause var Stokke igjen sentral, men da som tilrettelegger for spissmakker Jean Alassane Mendy som satt inn 2–0 for «Uglan».

– I dag hadde vi ikke et annet valg enn å vinne kampen, sier Mendy til NRK etter kampen.

På overtid av førsteomgang fikk kampens store spiller, Benjamin Stokke, nok en gang gå uhindret opp på femmeteren til Tromsø og heade inn en komfortabel ledelse for Kristiansund.

– Vi må få fingeren ut av ræva, sa Tromsøs hjemvendte sønn, Morten Gamst Pedersen, til Eurosport i pausen.

ALENE: To ganger kunne kampens store spiller, Benjamin Stokke, heade inn mål for Kristiansund. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Nytt mål like etter pause

Gamsts oppfordring til lagkameratene ga derimot ikke resultater for bortelaget. Det skulle bare gå to minutter av andreomgang før Kristiansund igjen fant nettmaskene.

– Vi får mål i gunstige faser i kampen, men det er det som kjennetegner gode lag da. At man setter sjansene når de oppstår. Det gjorde vi i dag, sier Kristiansund-trener, Christian Michelsen.

Kristiansunds høyreback, Aliou Coly, fikk kaste mellom fire Tromsøspillere og helt over til venstreving, Torgil Gjertsen. Gjertsen hadde nok tid til å ta ned ballen og tenke seg om tre ganger før han smalt ballen i mål.

Et tafatt Tromsø-lag kom noe mer inn i kampen utover andreomgangen, og på overtid reduserte Mikael Ingebrigtsen for gjestene uten at det la noen demper på Kristiansunds festkveld.

Med dagens seier har Kristiansund en luke ned til Tromsø på fire poeng og det er hele syv poeng ned til Viking som ligger i bunnen av tabellen.